Trump rétropédale et affirme qu'il n'imposera pas de droits de douane le 1er février

Donald Trump a levé mercredi la menace de droits de douane contre plusieurs pays européens, assurant avoir «conçu le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et, en réalité, toute la région arctique», au cours d'une réunion «très productive» à Davos avec le chef de l'OTAN Mark Rutte.

«Sur la base de cette entente, je n'imposerai pas les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février», a écrit le président américain sur Truth Social, sans donner aucun détail sur le «cadre» en question. L'annonce a ravi les marchés financiers: Wall Street, qui évoluait en petite hausse, a bondi à la publication du message, et le dollar a repris des couleurs face à l'euro.

Donald Trump avait accentué samedi la pression en menaçant d'imposer de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 25% à huit pays européens pour leur soutien au Danemark, ce qui a incité l'Europe à menacer les Etats-Unis de représailles.

Le dirigeant républicain a toutefois précisé mercredi que des «discussions supplémentaires sont en cours à propos du Dôme d'Or, en ce qui concerne le Groenland», faisant référence au bouclier antimissile qu'il entend construire. Il a chargé son vice-président JD Vance, son chef de la diplomatie Marco Rubio et son émissaire spécial Steve Witkoff de mener ces négociations.

Source: AFP