Trump rétropédale et affirme qu'il n'imposera pas de droits de douane le 1er février
Donald Trump a levé mercredi la menace de droits de douane contre plusieurs pays européens, assurant avoir «conçu le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et, en réalité, toute la région arctique», au cours d'une réunion «très productive» à Davos avec le chef de l'OTAN Mark Rutte.
«Sur la base de cette entente, je n'imposerai pas les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février», a écrit le président américain sur Truth Social, sans donner aucun détail sur le «cadre» en question. L'annonce a ravi les marchés financiers: Wall Street, qui évoluait en petite hausse, a bondi à la publication du message, et le dollar a repris des couleurs face à l'euro.
Donald Trump avait accentué samedi la pression en menaçant d'imposer de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 25% à huit pays européens pour leur soutien au Danemark, ce qui a incité l'Europe à menacer les Etats-Unis de représailles.
Le dirigeant républicain a toutefois précisé mercredi que des «discussions supplémentaires sont en cours à propos du Dôme d'Or, en ce qui concerne le Groenland», faisant référence au bouclier antimissile qu'il entend construire. Il a chargé son vice-président JD Vance, son chef de la diplomatie Marco Rubio et son émissaire spécial Steve Witkoff de mener ces négociations.
Source: AFP
«Je ne céderai pas» assure Keir Starmer face aux pressions de Trump
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré mercredi qu'il ne cèderait pas aux pressions de Donald Trump et que le Royaume-Uni continuerait de soutenir le Groenland face à la volonté du président américain de s'emparer de ce territoire danois.
«Je ne céderai pas. Le Royaume-Uni ne cédera pas sur ses principes et valeurs et sur l'avenir du Groenland, sous la menace de droits de douanes», a déclaré Keir Starmer devant la chambre des Communes. Il a aussi indiqué qu'il recevrait jeudi la Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, pour des discussions bilatérales.
Source: AFP
Il serait «autodestructeur» pour l'UE de riposter en ciblant la tech
Un haut-responsable du géant américain de la technologie Meta a estimé mercredi qu'il serait «particulièrement autodestructeur» pour l'Union européenne de cibler le secteur de la tech en cas de riposte commerciale aux menaces du président américain Donald Trump de s'emparer du Groenland.
«Je pense qu'il serait particulièrement destructeur pour l'Europe de cibler la tech en représailles», a déclaré Joel Kaplan, directeur des affaires internationales de Meta, en marge du Forum économique de Davos, en Suisse.
Source: AFP
Une «diplomatie réfléchie», seul moyen de gérer la crise (chef de l'Otan)
Une «diplomatie réfléchie» est le seul moyen de gérer la situation après les menaces de Donald Trump d'annexer le Groenland, a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.
«Je peux vous assurer que la seule manière d'y faire face, au bout du compte, c'est une diplomatie réfléchie», a-t-il assuré lors d'un débat au Forum économique mondial à Davos en Suisse.
Mark Rutte a écarté les craintes selon lesquelles la crise autour du Groenland pourrait entraîner l'effondrement de l'alliance vieille de 76 ans. «L'Otan est cruciale, non seulement pour la défense de l'Europe, mais aussi pour celle des États-Unis», a-t-il déclaré. «Pour que les États-Unis restent en sécurité, il faut un Arctique sûr, un Atlantique sûr et une Europe sûre», a-t-il martelé.
Le chef de l'Alliance atlantique a toutefois assuré qu'il travaillait «en coulisses» à la recherche d'une solution. «Nous avons des choses de prévu sur divers sujets», a-t-il indiqué, interrogé sur une possible rencontre avec Donald Trump, attendu à Davos dans l'après-midi.
Source: AFP
Source: AFP
Un ministre de Trump appelle l'Europe à «éviter un réflexe de colère»
Les Européens devraient éviter un «réflexe de colère» et écouter les arguments du président Donald Trump à Davos concernant une acquisition du Groenland, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor Scott Bessent.
«Je vais dire à tout le monde: inspirez profondément. N'ayez pas ce réflexe de colère que nous avons observé, ni cette amertume», a déclaré Scott Bessent aux journalistes, quelques heures avant l'arrivée prévue de Donald Trump à la réunion annuelle du Forum économique mondial en Suisse.
Source: AFP
Les USA agissent «très bizarrement pour des alliés», selon la cheffe de la BCE
Les Etats-Unis «se comportent très bizarrement pour des alliés», a déploré mercredi sur RTL la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, qui s'exprimait depuis Davos. Elle a par ailleurs appelé à «l'unité et la détermination« de l'Union européenne (UE) face à Donald Trump.
«Quand on est alliés au sein du traité de l'Atlantique Nord, quand on a été des alliés pendant des décennies et qu'on a participé à l'histoire respective les uns des autres, menacer de s'emparer d'un territoire qui manifestement n'est pas à vendre comme le Groenland et agiter des restrictions tarifaires, des restrictions d'ordres divers sur le commerce international, n'est pas vraiment faire preuve d'un comportement très allié», a-t-elle expliqué.
Elle a indiqué qu'elle serait attentive au discours du président américain, prévu mercredi. «Je ne vais pas le rencontrer personnellement. Mon programme de la journée n'est pas complètement établi, mais je ne pense pas. En revanche, j'irai l'écouter parce que la manière dont il s'exprimera et ce qu'il dira sera intéressant», a-t-elle indiqué.
«Je ne suis pas inquiète, mais je suis en alerte, et très attentive à la manière dont les dirigeants, dont c'est la prérogative – ce n'est pas la mienne –, vont sortir de cette situation par le haut ou dans un climat d'hostilité et d'adversité», a-t-elle encore dit.
Source: AFP
La France demande «un exercice de l'OTAN» au Groenland
La France veut un «exercice de l'OTAN» au Groenland et est «prête à y contribuer», a indiqué mercredi l'Elysée, alors que le président américain Donald Trump répète qu'il veut s'emparer de ce territoire autonome danois.
«La France demande un exercice de l'OTAN au Groenland et est prête à y contribuer», a fait savoir la présidence française.
Trump menace «l'ordre international», dénonce l'ex-chef de l'Otan
Les projets d'annexion de Donald Trump au Groenland menacent «l'ordre international» a dénoncé mardi l'ancien chef de l'Otan, Anders Fogh Rasmussen, dans un entretien à l'AFP.
Le Danois a appelé les Européens à «changer de stratégie» et «en arriver à la conclusion que la seule chose que Trump respecte est la force, la fermeté et l'unité.»
Source: AFP
Jordan Bardella réclame une réplique forte de l'UE
Jordan Bardella, président du RN et chef de file des Patriotes au Parlement européen, a appelé mardi à rejeter la «soumission» face aux menaces de Donald Trump sur le Groenland , préconisant le recours à des mesures fortes.
«Notre soumission serait une faute historique», a déclaré l'eurodéputé à Strasbourg, appelant à la mise en oeuvre «sans délai» du mécanisme anti-coercition contre les Etats-Unis. Cet instrument permet, entre autres, de limiter l'accès des entreprises américaines aux marchés publics en Europe ou d'interdire certains de leurs investissements.
Ursula von der Leyen s'engage à travailler avec les Etats-Unis sur la «sécurité dans l'Arctique»
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est engagée mardi à travailler avec les Etats-Unis à «l'amélioration de la sécurité dans l'Arctique». «Cela est clairement dans notre intérêt commun» a-t-elle déclaré à la tribune du Forum économique mondial de Davos, évoquant des projets "d'investissements" européens massifs au Groenland.
Elle a aussi promis mardi une réponse «ferme» aux menaces répétées de Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane. «Nous considérons le peuple américain non seulement comme notre allié, mais aussi comme notre ami. Nous plonger dans une spirale descendante ne ferait qu'avantager les adversaires que nous sommes tous deux déterminés à tenir à l'écart», a-t-elle dénoncé depuis la tribune du Forum économique mondial de Davos.
Source: AFP