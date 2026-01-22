Le Groenland juge «inacceptable d'essayer de céder» le pays
Toute tentative de céder du territoire au Groenland est «inacceptable», a jugé le vice-Premier ministre groenlandais jeudi. Une déclaration faite au lendemain de l'annonce d'un projet d'accord sur le futur de l'île entre Donald Trump et le chef de l'OTAN.
«Quelle que soit la pression exercée par d'autres, notre pays ne sera ni cédé, ni ne fera l'objet de marchandages sur notre aveni», a réagi Mute Egede dans un message publié sur Facebook.
«Il est inacceptable d'essayer de céder notre pays à d'autres. C'est notre pays – c'est nous qui en façonnons l'avenir», a-t-il ajouté. Donald Trump, qui convoite âprement le territoire autonome danois, assure que les États-Unis ont obtenu «tout ce (qu'ils) voulaient» et «pour toujours».
Source: ATS
Les discussions avec Washington visent à priver la Russie et la Chine d'«accès» économique et militaire au territoire
Les discussions entre les Etats-Unis et l'OTAN sur le Groenland visent à priver la Russie et la Chine d'un «accès» à ce territoire autonome danois et aux pays de l'Arctique, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Mark Rutte.
Ces discussions, engagées depuis le Forum économique de Davos avec le président américain Donald Trump, ont pour objectif d'assurer «collectivement» la sécurité de sept pays de l'Arctique face à la Russie et la Chine, a indiqué Mark Rutte en citant les Etats-Unis, le Canada, le Danemark, l'Islande, la Suède, la Finlande et la Norvège.
Il s'agit aussi d'assurer que «les Chinois et les Russes ne puissent avoir accès économiquement et militairement au Groenland», a-t-il ajouté. La porte-parole de l'Otan, Allison Hart a précisé que «le secrétaire général n'avait proposé aucun compromis sur la souveraineté» du Danemark.
Source: AFP
Mark Rutte ne peut négocier au nom du Danemark
Le secrétaire-général de l'OTAN ne peut négocier au nom du Danemark sur le Groenland, a estimé jeudi le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, tout en soulignant que Mark Rutte avait travaillé «loyalement à la cohésion» de l'Alliance atlantique.
«Nous avons une ligne rouge claire. Nous ne céderons pas notre souveraineté sur des parties du Royaume», a souligné le ministre après l'annonce par Donald Trump d'un projet d'accord sur le Groenland avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte.
Source: AFP
Etats-Unis et Danemark vont renégocier leur accord de défense de 1951 sur le Groenland
Les Etats-Unis et le Danemark vont renégocier leur accord de défense datant de 1951 sur le Groenland, a indiqué jeudi à l'AFP une source proche des discussions ayant eu lieu la veille à Davos entre Donald Trump et le chef de l'OTAN Mark Rutte.
La sécurité de l'Arctique va être renforcée et les pays européens de l'OTAN y contribueront, a affirmé cette source, ajoutant que l'idée de placer des bases américaines au Groenland sous la souveraineté des Etats-Unis n'avait pas été évoquée lors de ces discussions.
Source: AFP
Le Danemark prêt au dialogue mais dans le respect de son «intégrité territoriale»
Le Danemark souhaite poursuivre «un dialogue constructif avec ses alliés» à propos du Groenland et de la sécurité dans l'Arctique mais dans le respect de son «intégrité territoriale», a déclaré jeudi la Première ministre Mette Frederiksen.
«Nous pouvons négocier tous les aspects politiques: sécurité, investissements, économie. Mais nous ne pouvons pas négocier notre souveraineté. J'ai été informée que cela n'avait pas été le cas», a déclaré dans un communiqué la Première ministre, après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un projet d'accord avec le secrétaire général de l'Otan.
Source: AFP
Le chef de l'OTAN dit que la souveraineté du Groenland n'a pas été abordée avec Trump
Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que le sujet de la souveraineté du Groenland n'avait pas été abordé lors de ses discussions avec le président américain Donald Trump mercredi.
Interrogé par la chaîne Fox News sur la question de savoir si le Groenland serait toujours sous souveraineté danoise dans le cadre de cet accord futur, il a répondu que le sujet «n'avait pas été abordé lors de (ses) discussions avec le président» américain.
«Il se concentre sur ce que nous devons faire pour protéger cette immense région arctique, où des changements sont en cours, où les Chinois et les Russes sont de plus en plus actifs», a ajouté Mark Rutte.
Source: AFP
Trump rétropédale et affirme qu'il n'imposera pas de droits de douane le 1er février
Donald Trump a levé mercredi la menace de droits de douane contre plusieurs pays européens, assurant avoir «conçu le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et, en réalité, toute la région arctique», au cours d'une réunion «très productive» à Davos avec le chef de l'OTAN Mark Rutte.
«Sur la base de cette entente, je n'imposerai pas les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février», a écrit le président américain sur Truth Social, sans donner aucun détail sur le «cadre» en question. L'annonce a ravi les marchés financiers: Wall Street, qui évoluait en petite hausse, a bondi à la publication du message, et le dollar a repris des couleurs face à l'euro.
Donald Trump avait accentué samedi la pression en menaçant d'imposer de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 25% à huit pays européens pour leur soutien au Danemark, ce qui a incité l'Europe à menacer les Etats-Unis de représailles.
Le dirigeant républicain a toutefois précisé mercredi que des «discussions supplémentaires sont en cours à propos du Dôme d'Or, en ce qui concerne le Groenland», faisant référence au bouclier antimissile qu'il entend construire. Il a chargé son vice-président JD Vance, son chef de la diplomatie Marco Rubio et son émissaire spécial Steve Witkoff de mener ces négociations.
Source: AFP
«Je ne céderai pas» assure Keir Starmer face aux pressions de Trump
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré mercredi qu'il ne cèderait pas aux pressions de Donald Trump et que le Royaume-Uni continuerait de soutenir le Groenland face à la volonté du président américain de s'emparer de ce territoire danois.
«Je ne céderai pas. Le Royaume-Uni ne cédera pas sur ses principes et valeurs et sur l'avenir du Groenland, sous la menace de droits de douanes», a déclaré Keir Starmer devant la chambre des Communes. Il a aussi indiqué qu'il recevrait jeudi la Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, pour des discussions bilatérales.
Source: AFP
Il serait «autodestructeur» pour l'UE de riposter en ciblant la tech
Un haut-responsable du géant américain de la technologie Meta a estimé mercredi qu'il serait «particulièrement autodestructeur» pour l'Union européenne de cibler le secteur de la tech en cas de riposte commerciale aux menaces du président américain Donald Trump de s'emparer du Groenland.
«Je pense qu'il serait particulièrement destructeur pour l'Europe de cibler la tech en représailles», a déclaré Joel Kaplan, directeur des affaires internationales de Meta, en marge du Forum économique de Davos, en Suisse.
Source: AFP
Une «diplomatie réfléchie», seul moyen de gérer la crise (chef de l'Otan)
Une «diplomatie réfléchie» est le seul moyen de gérer la situation après les menaces de Donald Trump d'annexer le Groenland, a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.
«Je peux vous assurer que la seule manière d'y faire face, au bout du compte, c'est une diplomatie réfléchie», a-t-il assuré lors d'un débat au Forum économique mondial à Davos en Suisse.
Mark Rutte a écarté les craintes selon lesquelles la crise autour du Groenland pourrait entraîner l'effondrement de l'alliance vieille de 76 ans. «L'Otan est cruciale, non seulement pour la défense de l'Europe, mais aussi pour celle des États-Unis», a-t-il déclaré. «Pour que les États-Unis restent en sécurité, il faut un Arctique sûr, un Atlantique sûr et une Europe sûre», a-t-il martelé.
Le chef de l'Alliance atlantique a toutefois assuré qu'il travaillait «en coulisses» à la recherche d'une solution. «Nous avons des choses de prévu sur divers sujets», a-t-il indiqué, interrogé sur une possible rencontre avec Donald Trump, attendu à Davos dans l'après-midi.
Source: AFP
Un responsable de Meta met en garde l'UE contre toute sanction envers la tech
Un haut-responsable du géant américain de la technologie Meta a estimé mercredi qu'il serait «particulièrement autodestructeur» pour l'Union européenne de cibler le secteur de la tech en cas de riposte commerciale aux menaces du président américain Donald Trump de s'emparer du Groenland.
«Je pense qu'il serait particulièrement destructeur pour l'Europe de cibler la tech en représailles», a déclaré Joel Kaplan, directeur des affaires internationales de Meta, en marge du Forum économique de Davos, en Suisse.
Source: AFP