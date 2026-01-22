Le Groenland juge «inacceptable d'essayer de céder» le pays

Toute tentative de céder du territoire au Groenland est «inacceptable», a jugé le vice-Premier ministre groenlandais jeudi. Une déclaration faite au lendemain de l'annonce d'un projet d'accord sur le futur de l'île entre Donald Trump et le chef de l'OTAN.

«Quelle que soit la pression exercée par d'autres, notre pays ne sera ni cédé, ni ne fera l'objet de marchandages sur notre aveni», a réagi Mute Egede dans un message publié sur Facebook.

«Il est inacceptable d'essayer de céder notre pays à d'autres. C'est notre pays – c'est nous qui en façonnons l'avenir», a-t-il ajouté. Donald Trump, qui convoite âprement le territoire autonome danois, assure que les États-Unis ont obtenu «tout ce (qu'ils) voulaient» et «pour toujours».

Source: ATS