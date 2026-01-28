La Première ministre danoise remercie chaleureusement Emmanuel Macron

Le récent bras de fer avec les Etats-Unis autour du Groenland «est un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe», a déclaré mercredi Emmanuel Macron au côté des dirigeants du Danemark et du territoire autonome danois en visite à Paris. Ce «réveil» doit porter «sur l'affirmation de notre souveraineté européenne, sur notre contribution à la sécurité de l'Arctique, sur la lutte contre les ingérences étrangères et la désinformation, sur la lutte contre le réchauffement climatique», a dit le président français.

Il a réaffirmé à la Premier ministre danoise Mette Frederiksen et au Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, reçus à l'Elysée avant un déjeuner de travail, la «solidarité» de la France et «son attachement à votre souveraineté, votre intégrité territoriale». «La France continuera à défendre ces principes suivant la Charte des Nations unies», a-t-il ajouté, disant son soutien à «un engagement accru de l'OTAN dans l'Arctique», auquel Paris est «prêt à se joindre».

«Merci pour votre soutien très ferme»

A la suite de plusieurs semaines d'escalade, le président américain Donald Trump a reculé la semaine dernière sur le Groenland, après avoir menacé de s'emparer de ce territoire, y compris par la force, et d'imposer des droits de douane accrus aux pays européens, dont la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, qui s'y opposent et ont participé mi-janvier à une mission militaire de reconnaissance sur le territoire autonome danois.

«Merci pour votre soutien très ferme», «merci de défendre les valeurs fondamentales que nous partageons et sur lesquelles nous ne pouvons transiger», a dit Mette Frederiksen, saluant aussi la «contribution très concrète de la France pour le renforcement de la sécurité arctique». «L'OTAN devrait jouer un rôle beaucoup plus important dans la région Arctique et dans le Grand Nord y compris au Groenland, autour du Groenland», a-t-elle insisté.

Le Premier ministre groenlandais a aussi exprimé ses «remerciements» et sa «reconnaissance» ainsi que celle de son «peuple» à la France pour son soutien. «Vous avez été à nos côtés dans une situation extrêmement difficile (...) au Groenland nous n'oublions pas», a-t-il dit. Pour Mette Frederiksen, cet épisode montre que si l'Europe est «unie», si elle ne «transige pas sur ses valeurs démocratiques», et si nous communiquons «de façon très claire, en cas de menace extérieure, qu'elle se défendra et répondra», «alors nous pouvons avancer ensemble».

Source: AFP