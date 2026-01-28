La Première ministre danoise remercie chaleureusement Emmanuel Macron
Le récent bras de fer avec les Etats-Unis autour du Groenland «est un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe», a déclaré mercredi Emmanuel Macron au côté des dirigeants du Danemark et du territoire autonome danois en visite à Paris. Ce «réveil» doit porter «sur l'affirmation de notre souveraineté européenne, sur notre contribution à la sécurité de l'Arctique, sur la lutte contre les ingérences étrangères et la désinformation, sur la lutte contre le réchauffement climatique», a dit le président français.
Il a réaffirmé à la Premier ministre danoise Mette Frederiksen et au Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, reçus à l'Elysée avant un déjeuner de travail, la «solidarité» de la France et «son attachement à votre souveraineté, votre intégrité territoriale». «La France continuera à défendre ces principes suivant la Charte des Nations unies», a-t-il ajouté, disant son soutien à «un engagement accru de l'OTAN dans l'Arctique», auquel Paris est «prêt à se joindre».
«Merci pour votre soutien très ferme»
A la suite de plusieurs semaines d'escalade, le président américain Donald Trump a reculé la semaine dernière sur le Groenland, après avoir menacé de s'emparer de ce territoire, y compris par la force, et d'imposer des droits de douane accrus aux pays européens, dont la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, qui s'y opposent et ont participé mi-janvier à une mission militaire de reconnaissance sur le territoire autonome danois.
«Merci pour votre soutien très ferme», «merci de défendre les valeurs fondamentales que nous partageons et sur lesquelles nous ne pouvons transiger», a dit Mette Frederiksen, saluant aussi la «contribution très concrète de la France pour le renforcement de la sécurité arctique». «L'OTAN devrait jouer un rôle beaucoup plus important dans la région Arctique et dans le Grand Nord y compris au Groenland, autour du Groenland», a-t-elle insisté.
Le Premier ministre groenlandais a aussi exprimé ses «remerciements» et sa «reconnaissance» ainsi que celle de son «peuple» à la France pour son soutien. «Vous avez été à nos côtés dans une situation extrêmement difficile (...) au Groenland nous n'oublions pas», a-t-il dit. Pour Mette Frederiksen, cet épisode montre que si l'Europe est «unie», si elle ne «transige pas sur ses valeurs démocratiques», et si nous communiquons «de façon très claire, en cas de menace extérieure, qu'elle se défendra et répondra», «alors nous pouvons avancer ensemble».
Macron reçoit mercredi les dirigeants du Danemark et du Groenland
Emmanuel Macron recevra mercredi midi la Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen et le Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, a annoncé l'Élysée mardi.
A l'occasion de ce «déjeuner de travail», le chef de l'Etat «réaffirmera la solidarité européenne et le soutien de la France à l'égard du Danemark et du Groenland, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale».
La Première ministre danoise va se rendre ce vendredi à Nuuk pour rencontrer son homologue groenlandais
La Première ministre danoise Mette Frederiksen a annoncé sur X qu'elle se rendrait ce vendredi à Nuuk, capitale du Groenland, pour rencontrer son homologue Jens-Frederik Nielsen.
Cette rencontre intervient après que Donald Trump a mis de côté sa menace de s'emparer de force du Groenland. Mette Frederiksen viendra directement de Bruxelles où elle a rencontré le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, qui a conclu un protocole d'accord aux contours encore flous sur le Groenland avec le président américain.
OTAN et Danemark conviennent que l'Alliance doit "renforcer" son engagement dans l'Arctique
Le chef de l'OTAN Mark Rutte et la Première ministre danoise Mette Frederiksen ont convenu vendredi que l'Alliance devait œuvrer à renforcer la sécurité en Arctique.
«Nous travaillons ensemble pour garantir la sécurité de l'ensemble de l'Otan et nous nous appuierons sur notre coopération pour renforcer la dissuasion et la défense dans l'Arctique», a écrit Mark Rutte sur le réseau X après avoir rencontré à Bruxelles la dirigeante danoise.
Les discussions sur le Groenland avec Washington commenceront assez vite
Les discussions entre le Danemark, le Groenland et les Etats-Unis concernant la sécurité sur l'île arctique vont commencer «assez rapidement», a déclaré vendredi le ministre danois des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen.
«Nous allons organiser ces réunions assez rapidement. Nous ne communiquerons pas leurs dates, car il faut maintenant désamorcer le drame», a déclaré Lokke Rasmussen aux journalistes à Copenhague, ajoutant que les discussions avec Washington porteraient sur «la sécurité, la sécurité et encore la sécurité».
Le Danemark voit l'opportunité d'une «réelle négociation»
Le Danemark entrevoit l'opportunité de négocier avec les Etats-Unis les conditions d'un renforcement de la sécurité au Groenland, après l'annonce d'un protocole d'accord entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan, a dit jeudi son ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen.
Une opportunité «s'est ouverte pour que nous puissions à nouveau avoir une véritable négociation entre le royaume, c'est-à-dire le Danemark et le Groenland d'un côté, et les Etats-Unis de l'autre», a dit le ministre lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue suédoise Maria Malmer Stenergard. «Je pense donc que nous partageons les objectifs, mais pas nécessairement les méthodes, mais cela ouvre désormais la possibilité mettre les choses en place», a-t-il ajouté.
Le Premier ministre du Groenland dit ne pas savoir ce qui est dans l'accord Trump-Rutte
Le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, a dit jeudi ignorer ce qu'ont conclu Donald Trump et le chef de l'Otan dans le cadre du projet d'accord portant sur l'avenir du Groenland, âprement convoité par le président américain.
«Personne d'autre que le Groenland et le Danemark n'est habilité à conclure des accords sur l'île et le Royaume du Danemark», a insisté M. Nielsen au cours d'une conférence de presse à Nuuk, la capitale groenlandaise. La souveraineté et l'intégrité territoriale du Groenland «sont notre ligne rouge», a-t-il souligné.
Des discussions mercredi à Davos entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, ont permis, selon le président américain, de déboucher sur un «cadre d'accord» au sujet de ce territoire autonome danois.
Peu de détails sur le compromis sont pour l'instant connus, mais Donald Trump a assuré que les Etats-Unis avaient obtenu «tout ce (qu'ils) voulaient» et «pour toujours». «Je ne sais pas ce que contient exactement l'accord concernant mon pays», a déploré M. Nielsen. Le Groenland veut poursuivre «un dialogue pacifique» sur son avenir mais dans le respect de son «droit à l'autodétermination», a-t-il encore affirmé.
Le Groenland veut «continuer un dialogue pacifique» et tient à son droit à l'autodétermination
Le Groenland veut poursuivre «un dialogue pacifique» sur l'avenir de l'île arctique, mais dans le respect de son «droit à l'autodétermination», a dit jeudi le Premier ministre du territoire autonome danois après l'annonce par Donald Trump d'un projet d'accord.
«Personne d'autre que le Groenland et le Danemark n'est habilité à conclure des accords sur l'île et le Royaume du Danemark», a déclaré Jens-Frederik Nielsen, qui a dit ne pas savoir ce que Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan avaient décidé.
La souveraineté et l'intégrité territoriale de l'île «sont notre ligne rouge», a-t-il poursuivi lors d'une conférence de presse.
Le Groenland juge «inacceptable d'essayer de céder» le pays
Toute tentative de céder du territoire au Groenland est «inacceptable», a jugé le vice-Premier ministre groenlandais jeudi. Une déclaration faite au lendemain de l'annonce d'un projet d'accord sur le futur de l'île entre Donald Trump et le chef de l'OTAN.
«Quelle que soit la pression exercée par d'autres, notre pays ne sera ni cédé, ni ne fera l'objet de marchandages sur notre aveni», a réagi Mute Egede dans un message publié sur Facebook.
«Il est inacceptable d'essayer de céder notre pays à d'autres. C'est notre pays – c'est nous qui en façonnons l'avenir», a-t-il ajouté. Donald Trump, qui convoite âprement le territoire autonome danois, assure que les États-Unis ont obtenu «tout ce (qu'ils) voulaient» et «pour toujours».
Les discussions avec Washington visent à priver la Russie et la Chine d'«accès» économique et militaire au territoire
Les discussions entre les Etats-Unis et l'OTAN sur le Groenland visent à priver la Russie et la Chine d'un «accès» à ce territoire autonome danois et aux pays de l'Arctique, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Mark Rutte.
Ces discussions, engagées depuis le Forum économique de Davos avec le président américain Donald Trump, ont pour objectif d'assurer «collectivement» la sécurité de sept pays de l'Arctique face à la Russie et la Chine, a indiqué Mark Rutte en citant les Etats-Unis, le Canada, le Danemark, l'Islande, la Suède, la Finlande et la Norvège.
Il s'agit aussi d'assurer que «les Chinois et les Russes ne puissent avoir accès économiquement et militairement au Groenland», a-t-il ajouté. La porte-parole de l'Otan, Allison Hart a précisé que «le secrétaire général n'avait proposé aucun compromis sur la souveraineté» du Danemark.
Mark Rutte ne peut négocier au nom du Danemark
Le secrétaire-général de l'OTAN ne peut négocier au nom du Danemark sur le Groenland, a estimé jeudi le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, tout en soulignant que Mark Rutte avait travaillé «loyalement à la cohésion» de l'Alliance atlantique.
«Nous avons une ligne rouge claire. Nous ne céderons pas notre souveraineté sur des parties du Royaume», a souligné le ministre après l'annonce par Donald Trump d'un projet d'accord sur le Groenland avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte.
