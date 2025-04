Un 11e collaborateur de MSF tué dans la bande de Gaza

Médecins Sans Frontières (MSF) annonce le décès d'un 11e collaborateur dans la bande de Gaza. Cet homme de 58 ans, de même que son épouse et sa fille, a été tué mardi matin dans une frappe israélienne, a affirmé vendredi l'ONG qui s'est dit «consternée» à Genève.

Ce décès d'un employé de MSF est le second depuis la relance des bombardements israéliens le 18 mars. Ce collaborateur avait rejoint l'organisation en décembre dernier et oeuvrait à Khan Younès. «Nous condamnons fermement son décès et demandons à nouveau le rétablissement immédiat du cessez-le-feu et la protection des civils», affirme encore l'organisation.

Source: ATS