Un rapport dénonce la «complicité» des pays ayant livré du pétrole à Israël

Vingt-cinq pays ont approvisionné Israël en pétrole durant la guerre dans la bande de Gaza, selon un rapport publié jeudi par l'ONG Oil Change International qui dénonce un système énergétique fossile alimentant à la fois la crise climatique et ce qu'elle qualifie de «génocide».

Une Palestinienne passe devant des tentes de fortune au coucher du soleil, à Gaza. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Ce rapport, rendu public en marge de la COP30 au Brésil, montre que l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont fourni 70% des livraisons de brut entre le 1er novembre 2023 et le 1er octobre 2025. La Russie, la Grèce et les Etats-Unis figurent en tête des exportateurs de produits pétroliers raffinés vers Israël, les Etats-Unis étant le seul pays à fournir du JP-8, un carburant pour avions militaires.

«Les Etats ayant approvisionné Israël en carburant pendant cette période l'ont fait en pleine connaissance de ses atrocités, affirme Oil Change International, qui milite pour l'abandon progressif des énergies fossiles. Leur complicité est documentée ici pour les tenir responsables. Ces Etats doivent reconnaître leur rôle dans ce génocide et cesser leur complicité», ajoute-t-elle.

L'ONG a mandaté le cabinet d'études Data Desk pour analyser les flux pétroliers, identifiant 323 expéditions durant la période étudiée, totalisant 21,2 millions de tonnes.

