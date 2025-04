La Défense civile annonce 11 morts, dont des enfants, dans des frappes israéliennes

La Défense civile palestinienne a annoncé mercredi la mort de 11 personnes parmi lesquelles des femmes et des enfants dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza.

Des soldats israéliens devant l'hôpital Shifa à Gaza City, le mercredi 22 novembre 2023. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

«Nos équipes ont transféré à l'hôpital al-Chifa de la ville de Gaza 10 martyrs et plusieurs blessés, dont un certain nombre d'enfants et de femmes, à la suite du ciblage de la maison de la famille Hassouna», a déclaré à l'AFP le porte-parole de cette organisation de secours, Mahmoud Bassal.

Il a précisé que la frappe avait eu lieu «à l'aube» dans le quartier d'al-Tuffah, au nord-est de la ville de Gaza. Sollicitée par l'AFP à propos de cette frappe, l'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat.

Une fillette a aussi été tuée dans le bombardement d'une maison à l'ouest de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien.

Source: AFP