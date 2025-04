«Le monde assiste à un génocide en direct» à Gaza

L'armée israélienne indique avoir frappé plus de 50 «cibles terroristes» au Liban en un mois

L'armée israélienne a indiqué lundi avoir frappé plus de 50 «cibles terroristes» en un mois au Liban, malgré le cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.

«Au cours du mois, l'armée israélienne a frappé plus de 50 cibles terroristes à travers le Liban. Ces frappes ont été menées après des violations du cessez-le-feu et des accords entre Israël et le Liban, posant une menace pour l'Etat d'Israël et sa population», a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué.

Source: AFP