Un autre ministre israélien interdit d'entrer en France

Après Itamar Ben Gvir, le ministre israélien Bezalel Smotrich interdit de territoire en France

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, qui «promeut activement l'annexion de la Cisjordanie» et «revendique ouvertement» la «recolonisation de Gaza», est interdit d'accès au territoire français, a annoncé mardi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

C'est le deuxième membre du gouvernement israélien visé par une telle mesure après le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, autre figure de l'extrême droite, interdit d'entrer sur le sol français depuis le 23 mai, après la diffusion d'une vidéo de militants de la «flottille pour Gaza» agenouillés et mains liées.

«Bezalel Smotrich promeut activement l'annexion de la Cisjordanie, qu'il revendique ouvertement, la création de nouvelles colonies en Cisjordanie, la recolonisation de Gaza, l'effondrement économique de l'Autorité palestinienne et ses conséquences délétères sur la population palestinienne: c'est une politique que ne peut accepter l'écrasante majorité de la communauté internationale, fermement attachée à la solution à deux Etats», a écrit Jean-Noël Barrot sur X.

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«Quatre responsables d'organisations de colons et 21 colons violents» sont également interdits de territoire français, a-t-il ajouté.

Source: AFP