Un autre ministre israélien interdit d'entrer en France

Après Itamar Ben Gvir, le ministre israélien Bezalel Smotrich interdit de territoire en France
Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, qui «promeut activement l'annexion de la Cisjordanie» et «revendique ouvertement» la «recolonisation de Gaza», est interdit d'accès au territoire français, a annoncé mardi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.
C'est le deuxième membre du gouvernement israélien visé par une telle mesure après le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, autre figure de l'extrême droite, interdit d'entrer sur le sol français depuis le 23 mai, après la diffusion d'une vidéo de militants de la «flottille pour Gaza» agenouillés et mains liées.
«Bezalel Smotrich promeut activement l'annexion de la Cisjordanie, qu'il revendique ouvertement, la création de nouvelles colonies en Cisjordanie, la recolonisation de Gaza, l'effondrement économique de l'Autorité palestinienne et ses conséquences délétères sur la population palestinienne: c'est une politique que ne peut accepter l'écrasante majorité de la communauté internationale, fermement attachée à la solution à deux Etats», a écrit Jean-Noël Barrot sur X.
«Quatre responsables d'organisations de colons et 21 colons violents» sont également interdits de territoire français, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Discussions au Caire sur la mise en oeuvre du fragile cessez-le-feu
Des discussions sur la mise en oeuvre du fragile accord de cessez-le-feu à Gaza ont commencé dimanche au Caire entre des mouvements palestiniens dont le Hamas et des médiateurs et doivent se poursuivre lundi, a-t-on appris auprès d'une source palestinienne.
Selon cette source au fait des discussions, les médiateurs égyptiens, qataris et turcs devaient rencontrer une délégation du Hamas dans la matinée, avant une réunion élargie aux autres mouvements palestiniens.
Le territoire palestinien reste le théâtre de violences, avec des frappes israéliennes quasi quotidiennes. Depuis le cessez-le-feu en octobre, au moins 936 Palestiniens y ont été tués.
Ces réunions en Egypte se tiennent alors que l'Iran et Israël ont repris depuis dimanche soir leurs attaques mutuelles, semblant doucher un peu plus l'espoir d'un accord entre la République islamique et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Selon Al-Qahera news, une chaîne de télévision réputée proche des services de renseignement égyptiens, les échanges de dimanche se sont tenus dans «une atmosphère positive» et ont porté sur «la feuille de route proposée pour achever la mise en oeuvre de l'accord».
Source: AFP
L'armée israélienne enquête après la mort d'un bébé palestinien tué par un soldat
L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête sur la mort d'un nourrisson de sept mois, tué la veille par des tirs israéliens en Cisjordanie occupée.
Sam Fahd Abou Haikal est décédé et ses parents ont été légèrement blessés lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu sur la voiture de la famille dans la ville de Hébron, selon des sources palestiniennes.
L'armée avait indiqué, après une enquête préliminaire, qu'un de ses soldats avait ouvert le feu «sur des civils» non suspects, après que leur véhicule eut accéléré en direction de troupes.
«Sur la base des conclusions de l'enquête préliminaire, il a été décidé d'ouvrir une enquête par la Division des enquêtes criminelles de la police militaire», a indiqué l'armée dans un communiqué. «A l'issue de celle-ci, les conclusions seront transmises au bureau du procureur militaire», ajoute le communiqué.
Source: AFP
Cinq morts dans une frappe israélienne sur un poste de police
Une frappe aérienne israélienne sur un poste de police du sud de la bande de Gaza a fait cinq morts, ont rapporté les secours et des sources médicales dans le territoire palestinien. Le bombardement a visé un poste de police dans le secteur d'al-Mawasi, près de Khan Younès, a précisé la Défense civile.
Dans un communiqué, cette organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas a fait état de cinq morts et 17 blessés. L'hôpital Nasser de Khan Younès a confirmé avoir reçu cinq dépouilles et accueilli les blessés, dont certains «dans un état grave».
Parallèlement, l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa de Deir el-Balah (centre) a indiqué que le corps d'un pêcheur, Mohammed Moussa Abou Jaiab, avait été transféré vers l'établissement après qu'il a été tué par balles en mer. Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a dit vérifier ces informations.
Source: AFP
Paris ouvre une enquête pour «tortures» et «crime de guerre» après le traitement des militants de la flottille
Une enquête a été ouverte vendredi à Paris pour tortures et crimes de guerre, à la suite d'un signalement du gouvernement sur la manière dont des Français de la flottille pour Gaza ont été traités par les autorités israéliennes, a-t-on appris auprès du parquet national antiterroriste (Pnat) français.
Sollicité par l'AFP, le Pnat a précisé avoir confié à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité cette enquête préliminaire ouverte pour «tortures, au sens de la convention de New-York du 10 décembre 1984» et «crimes de guerre».
Source: AFP
Les ministres israéliens Ben Gvir et Smotrich interdits de territoire en Irlande
Le gouvernement irlandais a annoncé vendredi avoir interdit d'entrer sur son territoire les ministres israéliens de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et des Finances Bezalel Smotrich, deux figures de l'extrême droite en Israël, et appelé à des sanctions au niveau de l'UE.
Cette décision a été prise en raison de leur «rôle déterminant dans l'escalade de la catastrophe en cours à Gaza», a indiqué le ministère irlandais de la Justice dans une déclaration transmise à l'AFP.
Cette annonce intervient alors qu'au sein de l'Union européenne, l'Italie et l'Espagne ont réclamé en mai la mise en place de sanctions contre le ministre israélien de la Sécurité nationale, après la diffusion d'une vidéo montrant le traitement brutal qu'il a infligé à des militants étrangers de la flottille pour Gaza après leur arrestation en mer par Israël.
La France a elle annoncé le 23 mai une mesure similaire d'interdiction de son territoire à l'encontre de M. Ben Gvir. Hors de l'UE, M. Ben Gvir et Smotrich sont sous le coup de sanctions de la part du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de la Norvège, où ils sont également interdits de territoire.
Source: AFP
Le bilan des frappes sur Gaza monte à 11 morts
Des bombardements israéliens ont fait jeudi 11 morts dans la ville de Gaza et ses environs, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la défense civile du territoire palestinien. Neuf personnes ont été tuées dans des frappes contre des appartements dans le nord-ouest et le sud-ouest de la ville de Gaza, a indiqué ce porte-parole, Mahmoud Bassal.
Deux autres ont péri dans des frappes de drone au sud-ouest de la ville et dans le centre, contre du personnel de la police, selon Mahmoud Bassal qui a fait état aussi de plus de 15 blessés.
Source: AFP
Au moins 8 morts lors des frappes israéliennes sur Gaza
Au moins huit personnes ont été tuées tôt jeudi dans des bombardements israéliens sur la ville de Gaza, a annoncé à l'AFP un porte-parole de la défense civile du territoire palestinien.
Cinq et deux personnes ont été tuées respectivement dans des frappes contre des appartements dans le nord-ouest et le sud-ouest de la ville de Gaza, et une autre dans un raid contre une maison dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, dans l'ouest de la ville, a indiqué ce porte-parole, Mahmoud Bassal.
Ces frappes ont également fait au moins 15 blessés, a-t-il ajouté. Malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025, la bande de Gaza reste le théâtre de violences, avec des frappes israéliennes quasi quotidiennes.
Selon le ministère de la Santé du territoire, placé sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas, plus de 900 personnes ont été tuées depuis l'entrée en vigueur de cette trêve, conclue après deux ans de guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël.
Source: AFP
Nouvelles discussions entre le Hamas et médiateurs mercredi
Le Hamas participera mercredi en Egypte à une nouvelle série de discussions visant à mettre en oeuvre le fragile accord de cessez-le-feu avec Israël à Gaza, ont indiqué lundi à l'AFP des responsables du mouvement islamiste palestinien.
Selon ces responsables, la délégation conduite par le négociateur en chef Khalil al-Hayya doit arriver mardi au Caire avec des représentants d'autres mouvements palestiniens en vue de discussions prévues à El Alamein (nord).
Les médiateurs qataris et turcs, qui seront sur place, ont présenté «une nouvelle proposition amendée, (...) acceptable» pour le Hamas et Israël, a déclaré l'un des responsables du mouvement à l'AFP. «Le Hamas estime qu'une percée est possible si Israël ne crée pas de nouveaux obstacles et s'il existe une volonté israélienne de parvenir à une solution», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Netanyahu ordonne à son armée de prendre le contrôle de 70% de Gaza
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi avoir donné l'ordre à l'armée israélienne de faire fi des termes du cessez-le-feu entré en vigueur en octobre et de prendre le contrôle de 70% de la bande de Gaza, selon une vidéo diffusée par une télévision israélienne.
«En ce moment, nous tenons le (mouvement islamiste palestinien) Hamas à la gorge. Nous contrôlons maintenant 60% du territoire de la bande (de Gaza). Vous savez, nous étions à 50 (après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu), nous sommes passés à 60, ma directive est de passer à (...) 70», a déclaré Netanyahu lors d'un conférence en Cisjordanie occupée dont la chaîne 12 a diffusé un extrait sur son site.
Source: AFP