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La guerre se poursuit
A Gaza, des tirs israéliens font sept morts, dont un chef du Hamas

Sept personnes, dont un haut commandant du Hamas, ont été tuées mardi par des tirs israéliens à Gaza. Le responsable éliminé serait Izz al-Din al-Beik, directement impliqué dans les attaques du 7 octobre 2023.
Publié: 29.09.2026 à 22:49 heures
Sept personnes, dont un haut commandant du Hamas, ont été tuées mardi par des tirs israéliens à Gaza. (Archives)
Photo: IMAGO/Middle East Images
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AFP Agence France-Presse

Sept personnes, dont un commandant du mouvement islamiste Hamas, ont été tuées mardi par les forces israéliennes dans la bande de Gaza, a annoncé la Défense civile du territoire palestinien, confirmant une information de l'armée israélienne. Selon l'organisme de secours, qui opère sous l'autorité du Hamas, deux hommes ont été tués par une frappe israélienne à l'ouest de Gaza-ville.

Dans un communiqué, le Hamas a présenté l'un des deux, Izz al-Din al-Beik, comme un «membre du Conseil militaire général des Brigades al-Qassam (la branche armée du mouvement, ndlr) et commandant de la Brigade du nord». Les Brigades al-Qassam ont également déclaré que le défunt était l'un des commandants présents dans la salle des opérations lors de l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza.

L'armée israélienne a indiqué l'avoir «éliminé dans une frappe aérienne précise». Selon elle, il avait ordonné à des membres du Hamas de mener des attaques contre les troupes et les civils israéliens. La Défense civile a par ailleurs fait état de trois morts et plusieurs blessés dans deux frappes de drones israéliennes dans la région de Jabalia (nord), et d'une autre personne tuée par des tirs israéliens à Deir al-Balah (centre).

Attaque de drones

Dans la soirée, elle a encore annoncé qu'«une personne avait été tuée et d'autres blessées» par une attaque de drone israélien contre une habitation dans la ville de Gaza (nord). L'armée israélienne a indiqué à l'AFP qu'elle communiquerait ultérieurement sur certaines de ces frappes.

La guerre à Gaza a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a fait 1221 morts, selon des chiffres officiels israéliens. Elle a fait près de 74'000 morts côté palestinien, selon le ministère de la Santé de ce territoire contrôlé par le Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par les Nations unies.

De même source, plus de 1400 personnes ont été tuées par les forces israéliennes depuis l'annonce d'un cessez-le-feu en octobre 2025. L'armée israélienne a recensé cinq morts dans ses rangs sur la même période, en plus d'un agent contractuel civil.

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