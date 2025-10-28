Netanyahu ordonne à l'armée des frappes immédiates

Israël dit que des restes humains remis par le Hamas appartiennent à un otage déja récupéré

Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé mardi que les restes humains remis la veille par le Hamas à Gaza sont ceux d'un otage dont une partie de la dépouille avait déjà été récupérée par l'armée, selon un communiqué.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à Jérusalem, le 22 octobre 2025. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

«Il a été établi que les restes humains retrouvés hier soir appartenaient à l'otage Ofir Tzarfati» enlevé le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova lors de l'attaque du Hamas, et dont une partie des reste avait été ramenés de la bande de Gaza «lors d'une opération militaire il y a environ deux ans», indique le communiqué.

Le Forum des familles, principale association israélienne militant pour le retour des otages de Gaza, a appelé mardi à agir contre le Hamas après cette annonce. «Du fait des violations par le Hamas» de l'accord de cessez-le-feu, «le gouvernement israélien (...) doit agir de manière décisive», a affirmé le Forum.

Source: AFP