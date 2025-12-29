Trump prévient que le Hamas «paiera le prix fort» s'il ne se désarme pas rapidement

Donald Trump a averti lundi que le Hamas paierait «le prix fort» s'il ne se désarmait pas rapidement, comme le prévoit la deuxième phase du plan pour Gaza, auquel il a assuré qu'Israël s'était conformé.

«S'ils ne se désarment pas comme ils s'y sont engagés, puisqu'ils ont accepté de le faire, alors ils paieront le prix fort. Et nous ne voulons pas en arriver là (...) Ils doivent se désarmer dans un délai relativement court», a déclaré le président américain depuis sa résidence Mar-a-Lago, en Floride, où il recevait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Il a également affirmé n'être «préoccupé par rien de ce que fait Israël». «Je suis préoccupé par ce que font, ou peut-être ne font pas, d'autres acteurs. Mais, en ce qui concerne Israël, je ne suis pas inquiet: ils ont respecté le plan», a ajouté Donald Trump.

Source: AFP