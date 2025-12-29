Trump prévient que le Hamas «paiera le prix fort» s'il ne se désarme pas rapidement
Donald Trump a averti lundi que le Hamas paierait «le prix fort» s'il ne se désarmait pas rapidement, comme le prévoit la deuxième phase du plan pour Gaza, auquel il a assuré qu'Israël s'était conformé.
«S'ils ne se désarment pas comme ils s'y sont engagés, puisqu'ils ont accepté de le faire, alors ils paieront le prix fort. Et nous ne voulons pas en arriver là (...) Ils doivent se désarmer dans un délai relativement court», a déclaré le président américain depuis sa résidence Mar-a-Lago, en Floride, où il recevait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Il a également affirmé n'être «préoccupé par rien de ce que fait Israël». «Je suis préoccupé par ce que font, ou peut-être ne font pas, d'autres acteurs. Mais, en ce qui concerne Israël, je ne suis pas inquiet: ils ont respecté le plan», a ajouté Donald Trump.
Source: AFP
Trump affirme que tout réarmement iranien sera «éliminé»
Les Etats-Unis «élimineront» tout réarmement iranien, a déclaré lundi Donald Trump, six mois après des frappes américaines et israéliennes contre des sites nucléaires en Iran.
«J'espère qu'ils n'essaient pas de reconstruire parce que si c'est le cas, nous n'aurons d'autre choix que d'éliminer très rapidement ce réarmement», a dit le président américain lors d'une conférence de presse en Floride aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Pas inquieté par la Chine
Le président américain a aussi affirmé ne pas être préoccupé par les manoeuvres militaires chinoises autour de Taïwan, affirmant ne pas croire que son homologue Xi Jinping puisse ordonner une invasion. «Je ne crois pas qu'il le fera», a-t-il déclaré à des journalistes en parlant du président chinois, depuis sa résidence Mar-a-Lago, en Floride.
Egalement interrogé pour savoir si les exercices lancés lundi par la Chine pour simuler le blocus des ports de Taïwan l'inquiétaient, le président américain a répondu: «Non, rien ne m'inquiète.»
Source: AFP
«Il doit y avoir un désarmement du Hamas»
Donald Trump a répété lundi que le Hamas devait être désarmé, peu après que le mouvement islamiste palestinien a réaffirmé qu'il «ne renoncerait pas» à ses armes. «Il doit y avoir un désarmement du Hamas», a insisté le président américain après avoir accueilli le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour une rencontre consacrée notamment à l'avenir de Gaza.
Source: AFP
Benjamin Netanyahu arrive à Mar-a-Lago pour sa rencontre avec Donald Trump
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé lundi peu avant 13h30 heure locale à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump à Palm Beach, en Floride, pour sa rencontre avec le président américain. Il s'agit de la cinquième entrevue aux Etats-Unis entre les deux dirigeants, proches alliés, depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump il y a près d'un an.
Le Hamas réaffirme qu'il «ne renoncera pas» à ses armes
Le porte-parole de la branche armée du Hamas a réaffirmé lundi que le groupe islamiste «ne renoncera pas» à ses armes. Une déclaration faite avant une rencontre Trump-Netanyahu aux Etats-Unis consacrée notamment à l'avenir de Gaza.
«Notre peuple se défend et ne renoncera pas à ses armes tant que l'occupation perdurera, il ne se rendra pas, même s'il doit se battre à mains nues», a dit Abou Obeida, le nouveau porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam, dans une vidéo sur sa chaîne Telegram.
Source: AFP
La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole
La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé lundi sur sa chaîne Telegram la mort à Gaza de son porte-parole Abou Obeida, qui avait été annoncée par Israël en août.
Dans une déclaration vidéo, les Brigades Ezzedine al-Qassam expriment leur respect au «grand commandant martyr Abou Obeida». Israël avait annoncé qu'il avait été tué le 30 août à Gaza dans une frappe de l'armée israélienne mais le Hamas n'avait alors pas confirmé son décès.
Porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam depuis 2002, Abou Obeida, de son vrai nom Houdhayfa Samir al-Kahlout, avait été l'un des chefs du Hamas à annoncer dans une vidéo l'attaque du 7-Octobre.
Des fortes pluies inondent des abris de fortune des déplacés palestiniens à Gaza
«Tout a été inondé», lâche Jamil al-Charafi, l'un des centaines de milliers de Palestiniens déplacés à Gaza qui se réveillent dimanche désemparés après une nouvelle nuit de pluies dans le territoire ravagé par la guerre.
«Nous avons perdu nos couvertures, toute la nourriture est détrempée», raconte à l'AFP cet homme de 47 ans, père de six enfants. «Mes enfants tremblent de froid et de peur.» A Deir al-Balah (centre), Oum Mouïn et ses quatre enfants ont été réveillés en pleine nuit par le déluge. «L'eau était en train d'inonder la tente», explique cette Palestinienne de 34 ans, disant n'avoir «aucun endroit où aller».
Des images de l'AFP, filmées dimanche dans la ville de Gaza, montrent des tentes plantées face à la mer et battues par le vent glacial, des habitants tentant de renforcer les attaches pour éviter que leur abri ne s'envole.
Mi-décembre, Gaza avait déjà connu un épisode de fortes pluies et de froid avec la tempête Byron. Ces intempéries avaient fait au moins 18 morts.
Source: AFP
Rencontre Netanyahu-Trump lundi en Floride, selon un responsable israélien
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra dimanche aux Etats-Unis où il sera reçu le lendemain par son grand allié Donald Trump, a indiqué samedi à l'AFP un responsable israélien. L'agenda s'annonce chargé, selon les médias locaux, avec au menu des discussions sur la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Il s'agira de la cinquième entrevue entre les deux hommes aux Etats-Unis, depuis le retour du président républicain à la Maison Blanche il y a près d'un an. Netanyahu va «probablement venir me voir en Floride», avait déclaré mi-décembre Trump, en référence à son luxueux domaine de Mar-a-Lago. «Il souhaite me voir.»
Selon le quotidien israélien Yedioth Ahronoth, les deux dirigeants vont évoquer l'Iran, ennemi juré d'Israël, après la guerre qui a opposé les deux pays en juin. Ils devraient aussi discuter de la Syrie, du mouvement libanais du Hezbollah, et surtout de l'instauration de la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'administration américaine et les médiateurs régionaux, Egypte et Qatar en tête, appellent à accélérer la cadence pour lancer cette nouvelle étape.
Source: AFP
Sept personnes arrêtées en Italie, soupçonnées de financement du Hamas
Sept personnes soupçonnées d'avoir participé au financement du mouvement islamiste palestinien Hamas ont été arrêtées en Italie, a indiqué samedi la police de la péninsule. Deux autres, impliquées dans la même enquête, sont visées par un mandat d'arrêt international et se trouvent à l'étranger, a précisé la police à l'AFP.
Trois associations, officiellement de soutien au peuple palestinien mais servant en réalité de couverture pour les financement au Hamas, sont également concernées par l'enquête, a précisé la police dans un communiqué.
Les neuf personnes sont accusées d'avoir financé, «pour un total d'environ sept millions d'euros», des «associations ayant leur siège à Gaza, dans les territoires palestiniens ou en Israël (...) appartenant, contrôlées ou liées au Hamas». Ce soutien financier a été offert, entre autres, à «des membres de familles de personnes impliquées dans des attentats terroristes».
«Opération très importante»
Alors que l'objectif officiel des trois associations était de recueillir des dons «à des fins humanitaires pour le peuple palestinien, une partie importante, plus de 71%, a été destinée au financement direct du Hamas» ou d'entités proches du mouvement islamiste, selon la police. Parmi les personnes arrêtées figure Mohammad Hannoun, président de l'association des Palestiniens en Italie, selon les médias.
Les autorités italiennes estiment que les trois associations font partie d'un «projet stratégique de l'organisation-mère, le Hamas, qui s'est dotée d'une structure complexe, donc également de cellules œuvrant à l'étranger, en mesure de contribuer aux objectifs du mouvement».
«C'est une opération très importante», s'est félicité sur X le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi, car elle a permis de «lever le voile sur des comportements et activités, qui, sous couvert d'initiatives en faveur des populations palestiniennes, cachaient le soutien et la participation à des organisations ayant des terroristes».
Source: AFP
L'opposition conteste un projet de commission sur le 7 octobre
Des députés de l'opposition en Israël ont fustigé mercredi au Parlement le projet de création d'une commission d'enquête sur le 7-Octobre défendue par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. L'opposition réclame une enquête indépendante.
Entériné mercredi en lecture préliminaire par 53 voix contre 48, d'après un communiqué du Parlement, le texte fera l'objet d'autres lectures avant un vote définitif. Lors d'une séance houleuse, des députés d'opposition ont crié «honte», et à l'issue du vote, des dizaines ont déchiré le texte de la loi, selon des images retransmises par la chaîne parlementaire.
Le 7 octobre 2023, des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas ont lancé une attaque surprise en Israël qui a entraîné la mort de plus de 1200 personnes, en majorité des civils, selon des données officielles. Plus de deux ans après, aucune commission nationale d'enquête n'a été créée. Seule l'armée a mené des investigations internes.
Source: AFP
Quatorze pays appellent Israël à stopper l'expansion des colonies en Cisjordanie
Quatorze pays, dont la France, l'Italie et l'Allemagne, ont condamné mercredi soir l'approbation récente de nouvelles colonies juives en Cisjordanie. Ils exhortent le gouvernement israélien à revenir sur cette décision et «à cesser l'expansion des colonies».
«Nous, représentants de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de l'Irlande, de l'Islande, du Japon, de Malte, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni, condamnons l'approbation par le cabinet de sécurité du gouvernement israélien de la création de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée», selon un communiqué commun diffusé par le ministère français des Affaires étrangères.
«Nous réitérons notre claire opposition à toute forme d'annexion ainsi qu'au développement de la politique de colonisation», ajoute le texte.
Source: AFP