La malnutrition atteint des niveaux alarmants à Gaza, les enfants les plus touchés

La malnutrition atteint des niveaux alarmants dans la bande de Gaza en guerre, touchant particulièrement les enfants, alerte l'ONU qui déplore l'entrée au compte-gouttes de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé.

La Défense civile de Gaza a déclaré à l'AFP avoir constaté une augmentation du nombre de décès de nourrissons causés par «la faim et la malnutrition sévères», signalant au moins le décès de trois bébés la semaine écoulée. «Ces cas déchirants ne sont pas dus à des bombardements directs, mais à la famine, au manque de lait maternisé et à l'absence de soins de santé de base», a déclaré à l'AFP le porte-parole de cette organisation, Mahmoud Bassal.

Photo: IMAGO/APAimages

Dans le nord de la bande de Gaza, Ziad Mousleh, 45 ans, explique ne plus trouver de quoi nourrir ses enfants. «Nous sommes en train de mourir, nos enfants sont en train de mourir, et nous ne pouvons rien faire», dit-il à Nousseirat, dans le centre du territoire. «Nos enfants pleurent et crient pour avoir à manger. Ils s'endorment affamés», poursuit-il, «il n'y a absolument rien à manger, et si par hasard quelques produits arrivent sur le marché, les prix sont exorbitants et personne ne peut les acheter».

Source: AFP