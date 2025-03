Les Etats-Unis ont besoin du Groenland pour «la paix mondiale», assure Trump

Les Etats-Unis ont besoin du Groenland, territoire autonome danois convoité par Donald Trump, pour «la paix mondiale», a assuré vendredi le président américain.

«Nous avons besoin du Groenland, et c'est très important, pour la sécurité internationale. Il nous faut avoir le Groenland (...) On ne parle pas de paix pour les Etats-Unis, on parle de paix mondiale», a martelé Donald Trump, quelques heures après l'arrivée de son vice-président J.D. Vance au Groenland.

