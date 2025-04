«Peut-être» que Poutine «ne veut pas arrêter la guerre» en Ukraine, dit Trump

«Peut-être» que le président russe Vladimir Poutine «ne veut pas arrêter la guerre» en Ukraine et «me balade», a déclaré samedi Donald Trump sur son réseau Truth Social.

«Il n'y avait aucune raison pour Poutine de tirer des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages, ces derniers jours. Cela me fait penser que, peut-être, il ne veut pas arrêter la guerre et qu'il me balade, et alors il faut faire autrement», a-t-il écrit sur son réseau. «Trop de gens meurent!!!»

Deux options possibles

Donald Trump évoque deux options alternatives: frapper le système bancaire et renforcer les sanctions contre la Russie, déjà très importantes. Cette publication sur Truth Social intervient après que Donald Trump a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Rome, en marge des funérailles du pape François, un échange positif d'après les deux parties.

Photo: AFP

Et, dans le même temps samedi, Moscou a fait savoir que le président russe a dit à l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, lors de leur entretien vendredi, être prêt à négocier l'issue du conflit en Ukraine «sans aucune condition préalable».

Source: AFP