Trump regrette les frappes sur Beyrouth

Les frappes israéliennes dimanche sur la banlieue sud de Beyrouth «n’auraient pas dû avoir lieu», a regretté dimanche le président américain Donald Trump, appelant à la fin des attaques, alors que les Etats-Unis cherchent à finaliser un accord avec l’Iran.

«L’attaque de ce matin à Beyrouth n’aurait pas dû avoir lieu, surtout en ce jour particulier où nous sommes si près d’un accord de paix avec l’Iran», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. Ces frappes menées sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah ont fait trois morts et sont les deuxièmes en une semaine.

Israël a dit avoir agi en riposte à des tirs du Hezbollah pro-iranien sur le nord de son territoire. «Israël a le droit de se défendre contre les menaces, mais l’attaque à laquelle il a réagi était d’une ampleur très limitée et insignifiante», a jugé le président américain dans ce message.

«Nous sommes très proches d’un accord qui apportera la paix dans la région, y compris au Liban, et toutes les parties devraient faire preuve de retenue. Il ne devrait plus y avoir d’attaques israéliennes nulle part au Liban, mais il ne devrait pas non plus y avoir d’attaques de la part d’aucune autre partie, y compris le Hezbollah, contre Israël (...) Ne gâchons pas tout!», a-t-il ajouté.

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Source: AFP