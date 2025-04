La manifestation de soutien à Le Pen «n'est pas un coup de force», estime Bardella

La manifestation de soutien à Marine le Pen prévue dimanche à Paris «n'est pas un coup de force» mais une mobilisation «pour la démocratie», a assuré mercredi le président du Rassemblement national Jordan Bardella à des journalistes au Parlement européen à Strasbourg.

«Ce n'est pas un coup de force, c'est au contraire une défense très claire et très profonde de l'état de droit et de la démocratie française. C'est une mobilisation en réalité, non pas contre, mais pour la démocratie française», a déclaré l'eurodéputé au sujet de ce rassemblement annoncé par le RN après la condamnation de la triple candidate à la présidentielle à une peine d'inéligibilité immédiate.

Source: AFP