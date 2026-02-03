10 hommes mis en examen le pour viol d'un enfant de 5 ans

À Lille, dix hommes âgés de 29 à 50 ans ont été mis en examen pour viol d’un enfant de 5 ans sous soumission chimique, a annoncé le parquet le 3 février 2026.

Dix hommes âgés de 29 à 50 ans ont été mis en examen à Lille dans le cadre d'une affaire de pédocriminalité commise sous soumission chimique au préjudice d'un enfant de cinq ans, a fait savoir mardi le parquet de Lille.

Une enquête a été ouverte le 15 février 2025 à la suite d'un signalement portant sur l'organisation d'une soirée «chem-sex» la veille à Lille. Selon un communiqué du parquet, un enfant de cinq ans «mis en relation avec des adultes de sexe masculin par son propre père» aurait subi lors de cette soirée des «violences sexuelles aggravées par l'utilisation de substances chimiques».

Détention provisoire

Le 22 février 2025, le parquet de Lille a saisi un juge d'instruction pour des faits commis à Lille entre le mois de novembre 2024 et le 14 février 2025, notamment pour «viol et agression sexuelle avec administration d'une substance à la victime, à son insu, pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes». L'enquête est aussi menée pour «viol et agression sexuelle avec torture ou acte de barbarie» et «administration à un mineur de 15 ans, à son insu, d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle».

La peine maximale encourue est la réclusion criminelle à perpétuité pour le crime de viol avec actes de torture ou de barbarie, a précisé le parquet de Lille. L'enquête a «confirmé la réalité des faits» et a conduit à la mise en examen de dix hommes dont neuf ont été placés en détention provisoire. «L'un des principaux mis en examen a mis fin à ses jours le 21 juin 2025» alors qu'il était détenu provisoirement. L'enfant «est confié à sa mère dont le père était séparé avant les faits. Il bénéficie d'une prise en charge spécifique», a indiqué le parquet.