Bruno Retailleau a été largement élu dimanche président du parti Les Républicains, emportant 74,3% des suffrages des adhérents contre 25,7% à son rival Laurent Wauquiez, a annoncé la secrétaire générale de LR Annie Genevard.

Un peu plus de 80% des quelque 121.000 adhérents inscrits ont participé au scrutin, selon la Haute Autorité en charge de son organisation. Après ce large succès du ministre de l'Intérieur face au chef des députés LR, «une nouvelle page s'ouvre pour les Républicains» et «l'unité est plus que jamais nécessaire», a souligné Mme Genevard lors de l'annonce des résultats au siège du parti.

