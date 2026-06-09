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Suspension à Paris
Plus d'une centaine d'animateurs visés pour abus sexuels

La Ville de Paris a suspendu 132 animateurs en 2026, dont 52 pour suspicion de violences sexuelles ou sexistes. Le maire Emmanuel Grégoire annonce une enquête indépendante confiée à un ancien juge des enfants.
Publié: il y a 36 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
Le maire socialiste Emmanuel Grégoire écarte des dizaines d'employés des écoles de la ville.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La Ville de Paris a suspendu 132 animateurs en 2026, dont 52 pour «suspicion de violences sexuelles ou sexistes», a annoncé mardi le maire Emmanuel Grégoire. Il a lancé une commission d'enquête indépendante sur le sujet. «Ces suspensions font systématiquement l'objet de l'arsenal de déclenchement d'enquêtes administratives, de saisines du parquet», a souligné le nouveau maire socialiste de Paris, en marge de la visite d'une école.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

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Emmanuel Grégoire, qui avait déjà promis en avril un plan d'action à 20 millions d'euros, a par ailleurs annoncé mardi le lancement d'une «commission d'enquête indépendante» sur ce sujet, confiée à un ancien juge des enfants. «C'est un garant de compétence, d'indépendance et d'autorité morale», s'est félicité Grégoire, expliquant que le périmètre de la commission correspond au périscolaire des écoles parisiennes. «Je veux comprendre ce qui peut encore défaillir dans l'organisation actuelle et tirer l'enseignement de tout ce qui s'est passé», a-t-il ajouté.

Emmanuel Grégoire, qui a fait du périscolaire la «priorité absolue» de son début de mandat, a annoncé en avril un plan d'action à 20 millions d'euros, qui promet une «tolérance zéro» en cas de suspicion, un audit «indépendant» et des mesures pour rendre moins précaire la filière de l'animation. Une «convention citoyenne sur la protection et les temps de l'enfant» doit en outre remettre ses conclusions fin juin.

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