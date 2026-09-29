Flashé à 312 km/h, un Suisse perd sa Porsche en France

Un automobiliste a été flashé par un radar sur l'A40 en France alors qu'il roulait à la vitesse incroyable de 312 km/h. Ce Suisse a perdu sa voiture et son permis de conduire et a dû verser une caution de 1500 euros.

Fabrice Obrist

«Imprudence? En quête d'adrénaline?» C'est ainsi que la police française commente le comportement d'un automobiliste qui s'est fait flasher par les agents dans la nuit de samedi à dimanche.

C’est à la vitesse vertigineuse de 312 km/h qu’un conducteur suisse au volant d’une Porsche a filé devant les policiers! La vitesse maximale autorisée était de 130 km/h – l’excès de vitesse s’élève donc à 182 km/h, ce qui est tout simplement hors norme. Cet excès de vitesse s’est produit sur l’A40, dans la vallée de l’Arve, en Haute-Savoie, région française limitrophe des cantons de Genève et du Valais.

«Près de 87 mètres par seconde»

Même après déduction de la tolérance technique, l’homme roulait toujours 170 km/h au-dessus de la limite autorisée, soit à 300 km/h. Les policiers lui ont donc immédiatement confisqué sa Porsche 911 ainsi que son permis de conduire, comme l’ont indiqué les agents dans un message publié sur Facebook.

«A 312 km/h, ce conducteur parcourait près de 87 mètres par seconde, au milieu des autres usagers de la route sur l'autoroute», explique l'autorité. «Imprudence? Quête d'adrénaline? Peu importe. Les conséquences, en revanche, sont bien réelles.»

1500 euros de caution

Selon ici.fr, le conducteur étranger en question est un ressortissant suisse. L’homme a dû verser une caution de 1500 euros en attendant le verdict.

«La vitesse excessive est un facteur majeur de décès sur les routes et les autoroutes, rappelle la police. La route n’est pas un circuit de course. Respectons les limitations de vitesse. Protégeons des vies.»