Cyril Hanouna vu de Suisse, ça vous dit? Le débat est ouvert dans notre podcast Helvétix Café. On y parle de liberté d'expression, de grossièreté télévisuelle, et de ce peuple souverain que la France, parfois, a tendance à oublier. A écouter!

1/5 «Baba» est le surnom de Cyril Hanouna, attendu bientôt en France sur la chaine W9. Photo: DUKAS

Richard Werly Journaliste Blick

La France est-elle envahie par le «politiquement correct», au point d’en perdre sa démocratie et sa liberté d’expression? Et si Cyril Hanouna était victime d’un complot médiatique et politique, après la disparition, le 1er mars, de la chaîne C8 qui hébergeait chaque soir son émission à succès «Touche Pas à mon poste»?

Avouez que cette question méritait d’être débattue, vu de Suisse. D’abord parce que «Baba» compte de nombreux fans helvétiques, comme le prouve le succès de tous les articles de Blick consacrés à l’animateur français. Ensuite parce que la Suisse peut s’enorgueillir d’écouter la volonté populaire, à travers la démocratie directe. Alors, que pensent les Suisses de «Baba», le surnom de ce présentateur attendu désormais à la rentrée sur la chaine W9 du groupe M6.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Vous connaissez Helvetix Café, le podcast de Blick consacré chaque semaine à la France, racontée en version suisse. Il était impossible de ne pas en parler. D’autant que l’un de nos invités, François Garçon, spécialiste des relations franco helvétiques, est un fan de «Baba». Pour lui, c’est clair, la censure française est en marche. Hanouna est victime de l’élite politico-médiatique. Ce qu’on lui reproche est avant tout son succès, sa capacité de parler à tout le monde. Si vous êtes d’accord avec cela, ce podcast est à écouter d’urgence.

Ils détestent «Baba»

Mais attention, la même chose vaut pour ceux qui détestent «Baba». Ceux-là ont une porte-parole en la personne de la journaliste vaudoise Catherine Schwaab, égérie de la mode et du luxe parisien. Catherine est une Suissesse qui ne mâche pas ses mots. Elle est simplement dégoûtée par la vulgarité d'Hanouna et de «TPMP». Était-il légitime de le priver d’émission, avec la disparition de C8, une chaine sanctionnée pour ne pas avoir respecté le cahier des charges de la télévision numérique terrestre: oui, dit Catherine Schwaab. A bas, «Baba» !

Vous avez la parole. Vous aussi, dites-nous ce que vous inspire le combat de «Baba» vu de Suisse. La France est-elle prisonnière de ses élites compassées et incapables d’admettre que le peuple a un autre point de vue? Au comptoir de l’Helvétix Café, rien n’est tabou. On prend toutes les questions et toutes les remarques. A vous de jouer et de parler.



Pour débattre: richard.werly@ringier.ch



Retrouvez ici tous nos podcasts Helvetix Café