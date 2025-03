11:57 heures

Marine Le Pen écope de 2 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité

C'est un coup de tonnerre politique en France. Le couperet judiciaire vient de tomber pour Marine Le Pen, figure de proue du Rassemblement national et candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle. L'intéressée est condamnée à une peine de 2 ans de prison ferme et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire et immédiate.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Marine Le Pen se retrouve donc empêchée de se présenter à un scrutin. Elle conserve en revanche son mandat actuel de députée. Furieuse, la dirigeante de la droite nationale-populiste quitté la salle d'audience avant même de connaitre la durée de cette inéligibilité. Le fait d'interjeter en appel ne suspendra pas cette sanction.

Le maire de Perpignan n'est finalement pas condamné à une peine d'inéligibilité avec «exécution provisoire» . Tout le monde s'attendait à ce que l'ancien député européen écope d'une telle peine, comme les autres coaccusés. C'est non. Les juges ont renoncé, sans doute en raison de la proximité des élections municipales dès 2026.

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Le départ de Mme Le Pen de son procès démontre sa colère après avoir été accusée par la présidente du tribunal d'avoir trompé le Parlement européen et «trompé» aussi les électeurs car elle était «au cœur» du système de détournement des fonds publics sanctionné par les juges.