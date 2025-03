Dans les sondages, Marine Le Pen sort victorieuse

C'est un paradoxe qui pourrait déclencher la colère de l'opinion et des partisans du Rassemblement national (RN), si Marine Le Pen est déclarée ce lundi inéligible avec exécution immédiate de sa peine.

La cheffe des députés RN à l'Assemblée nationale française survole en effet ces jours-ci les sondages. Avec 37% d’intentions de vote dans l’hypothèse la plus favorable, l'ex-candidate aux présidentielles de 2012, 2017 et 2022 sort 10 points plus haut que son score de premier tour en 2022, selon la dernière enquête du «Journal du Dimanche».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Si elle parvenait à être candidate – libérée de toute contrainte judiciaire – et à transformer les intentions de vote en voix au soir du premier tour en 2027, elle rejoindrait, dans l’histoire récente, François Mitterrand (34% en 1988) et Nicolas Sarkozy (31% en 2007), au sein du club restreint des candidats de premier tour à plus de 30%.