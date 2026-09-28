Des messages privés antisémites attribués à Jordan Bardella relancent le débat sur la «dédiabolisation» du RN. Le Crif se dit stupéfait par leur violence, tandis que le président du parti crie à la manipulation.

AFP Agence France-Presse

«C'est une illustration des limites de la dédiabolisation du Rassemblement national», a dénoncé lundi le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) auprès de l'AFP, réagissant à des écrits antisémites de 2013 imputés à Jordan Bardella par Mediapart.

Selon le média d'investigation en ligne, Jordan Bardella a écrit notamment dans une conversation: «Le juif doit dominé (sic) les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur».

L'ADN du RN «n'a pas fondamentalement changé»

«Je suis comme chacun stupéfait par la violence des propos antisémites attribués à Jordan Bardella, que même la jeunesse ne saurait évidemment expliquer», a expliqué Yonathan Arfi, pour qui l'ADN du RN, parti «refuge des identitaires et des complotistes, n'a pas fondamentalement changé».

«Si ces contenus sont authentiques, il me paraît inconcevable que les responsables du parti n'aient pas été au courant», dénonce M. Arfi, pour qui l'absence de réaction du parti à l'époque, «doit interroger autant que les propos et le parcours de Jordan Bardella».

Interrogé sur la stratégie de dédiabolisation menée par le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, le président du Crif a répondu à l'AFP avoir toujours été «méfiant».

«Pour moi, on ne peut pas prétendre lutter contre l'antisémitisme d'un côté et continuer à être le refuge des identitaires de tous genres, et notamment de ceux qui développent des rhétoriques antisémites», a affirmé Yonathan Arfi.

Opération de «barbouzerie»

Cette enquête de plusieurs mois s'appuie notamment sur des conversations privées, que Mediapart affirme avoir pu authentifier, et qui auraient été écrites par Jordan Bardella à l'été 2013, alors qu'il avait entre 17 et 18 ans. Ces conversations retranscrivent plusieurs propos antisémites.

Sollicité par le journal, Jordan Bardella, appelé à devenir Premier ministre de Marine Le Pen en cas de victoire du RN à la présidentielle, a d'abord démenti auprès du média. «Le fait que je n'étais pas militant actif au sein du Front national durant l'été 2013, et encore mineur, devrait vous alerter sur le caractère mensonger de ces sources», a-t-il déclaré.

Au sujet d'éventuels documents communiqués en ce sens, «il s'agit nécessairement de faux grossiers et d'une véritable opération de barbouzerie», écrit encore le président du RN. Marine Le Pen, candidate du parti à l'Elysée, a également dénoncé «une barbouzerie dont Mediapart a le secret», en marge du salon des professionnels de la construction à Paris.