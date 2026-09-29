Le Rassemblement national dénonce une «tentative de déstabilisation» après des révélations de Mediapart sur des propos antisémites attribués à Jordan Bardella en 2013. Marine Le Pen défend son dauphin, en pleine campagne présidentielle.

AFP Agence France-Presse

Le parti d'extrême droite français Rassemblement national (RN) a dénoncé mardi une «tentative de déstabilisation», après la révélation de messages à caractère antisémites attribués à son président Jordan Bardella qui vient percuter la campagne de Marine Le Pen, favorite des sondages pour la présidentielle.

Le RN a lancé sa riposte au lendemain de la publication par le site d'investigation Mediapart de propos qu'auraient tenus en 2013 son dirigeant - alors jeune membre du parti - qui écornent sa stratégie de «dédiabolisation» menée depuis 15 ans.

Après avoir nié lundi avoir rédigé ces écrits et annoncé une plainte en diffamation, Jordan Bardella a affirmé mardi que ces accusations marquaient les «prémices d'une guerre totale» contre le RN et une «tentative de déstabilisation de la campagne présidentielle» du parti, lors d'une réunion du groupe parlementaire d'extrême droite avec Marine le Pen à ses côtés.

Marine Le Pen gagnante

«On ne va pas se laisser faire», a lancé la candidate, disant sa «confiance absolue» dans celui qui doit devenir son Premier ministre en cas de victoire à la présidentielle des 18 avril et 2 mai.

Selon un sondage publié lundi, elle emporterait l'élection présidentielle, quel que soit son adversaire au deuxième tour (avec 57% des voix face au candidat de centre-droit et ex-Premier ministre Édouard Philippe, avec 69% des voix face au chef de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon).

Le site d'investigation Mediapart a publié lundi une enquête s'appuyant sur des conversations privées, qu'il dit avoir authentifiées, qui auraient été écrites par Jordan Bardella à l'été 2013, alors qu'il avait entre 17 et 18 ans et était jeune membre du Front national (ancien nom du RN).

«Les banques sont toutes détenues par des Juifs"; «Le juif doit dominé (sic) les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur», aurait notamment écrit le futur dirigeant, qui avait rejoint le parti d'extrême droite un an et demi plus tôt.

«Kevlar»

Cette enquête touche au plus haut niveau du parti que Marine Le Pen a repris en 2011 à son père Jean-Marie, multi-condamné pour négationnisme, et remet en lumière les obstacles sans cesse renouvelés à sa stratégie de «dédiabolisation».

Quant à Jordan Bardella (31 ans), qui a connu une ascension fulgurante jusqu'à la tête du RN en 2021, il avait été en mars 2025 le premier dirigeant du parti officiellement invité par le gouvernement israélien à venir en Israël pour une conférence contre l'antisémitisme. Le RN espère récolter les fruits de cette stratégie lors de la présidentielle.

Devenu en 2024 la première formation en nombre de députés à l'Assemblée nationale (119 élus et trois apparentés), il a été l'un des grands vainqueurs des élections sénatoriale dimanche, passant de 3 à 15 députés. «Une étape majeure» vers la quête du pouvoir, s'était félicitée Marine Le Pen. «Sachez qu'on va en prendre plein la poire, que le système va tout faire et nos adversaires feront absolument tout, y compris les trucs les plus dégueulasses qui soient, pour pouvoir tenter d'entraver cette dynamique», a-t-elle déclaré mardi.

Le Rassemblement national démontrera «qui est derrière cette manipulation», a-t-elle assuré à ses parlementaires. «Maintenant, c'est à Mediapart, je crois, qu'il va falloir dire d'enfiler son costard en Kevlar parce qu'il y aura évidemment une réponse à la manière dont ils se comportent», a-t-elle lancé.

«Violence sidérante»

Mediapart a dénoncé la «violence sidérante» et «les propos menaçants d'une grande gravité» tenus par Marine Le Pen. Ce site est à l'origine de la révélation de plusieurs scandales politiques ces dernières années, comme l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy ou celle du compte bancaire non déclaré en Suisse du ministre Jérôme Cahuzac en 2012.

Son enquête a suscité de vives réactions de plusieurs candidats à la présidentielle. «L'extrême droite restera toujours l'extrême droite. Aucune agence de communication, aucun ravalement de façade n'y changera rien», a déclaré le candidat à la primaire sociale-démocrate Raphaël Glucksmann.

La cheffe des Écologistes Marine Tondelier a demandé que Jordan Bardella démissionne «de toutes ses fonctions». Jean-Luc Mélenchon, lui-même accusé d'ambiguïté sur la question antisémite, a condamné «formellement» lundi ces déclarations qui «relèvent du complotisme et de l'antisémitisme le plus absurde si c'est bien (Jordan Bardella, ndlr) qui les a prononcées».