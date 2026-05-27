Jean Messiha est accusé d’avoir encaissé 42’000 euros d’une cagnotte destinée aux veuves d’agents pénitentiaires tués en 2024. Il invoque une erreur de GoFundMe et promet de reverser les fonds.

AFP Agence France-Presse

Jean Messiha est visé par une plainte l'accusant d'avoir encaissé les 42.000 euros d'une cagnotte destinée aux veuves des agents pénitentiaires tués pendant l'évasion de Mohamed Amra, une «erreur» de GoFundMe selon l'homme politique d'extrême droite qui va porter plainte contre la plateforme. La veuve de l'une des victimes, Sandrine Le Hay Moello, a déposé plainte pour abus de confiance contre Jean Messiha, a indiqué mercredi à l'AFP son avocat, Me Matthieu Chirez, confirmant une information du «Parisien».

Fabrice Moello et Arnaud Garcia, deux agents de l'administration pénitentiaire âgés de 52 et 34 ans, ont été tués au péage d'Incarville le 14 mai 2024 par un commando armé ayant attaqué le fourgon pénitentiaire dans lequel se trouvait le narcotrafiquant Mohamed Amra. Trois agents pénitentiaires avaient également été blessés.

Jean Messiha, membre du parti Reconquête! d'Eric Zemmour, avait alors lancé une cagnotte, pour que «les Français puissent exprimer leur solidarité et leur reconnaissance pour ces héros qui ont incarné la République jusqu'au sacrifice suprême». Il avait précisé que «tous les dons récoltés par cette cagnotte (seraient) intégralement reversés aux familles des victimes afin de les aider à surmonter cette terrible épreuve». Deux ans plus tard, celles-ci n'ont toujours rien reçu et Mme Le Hay Moello a donc décidé de porter plainte. Sur Facebook, Jean Messiha a expliqué avoir appris «avec une grande tristesse et une grande stupéfaction» le dépôt de cette plainte.

Autre cagnotte controversée

«La plateforme GoFundMe a commis une grave erreur due à des défaillances internes, ayant abouti, alors que je n'ai jamais été bénéficiaire de cette cagnotte ni demandé à l'être, à virer les fonds sur mon compte», a-t-il affirmé, en précisant que «l'intégralité de la somme indûment imputée (serait) revirée sur le compte bancaire des familles».

Une plainte sera déposée prochainement contre GoFundMe par son avocat, Me Gérald Pandelon, a indiqué ce dernier à l'AFP, soulignant que Jean Massiha n'avait jamais demandé le virement de cette somme sur son compte. «Je regrette qu'une plainte ait été déposée par le conseil des familles endeuillées avant même que Jean Messiha ait pu s'expliquer», a déclaré Me Pandelon.

Il a déploré qu'il soit présenté par la presse «comme nécessairement coupable», au mépris du «secret de l'enquête» et de la «présomption d'innocence», «et ce d'autant plus que Jean Messiha était sur le point de rembourser les sommes reçues». Contacté par l'AFP, GoFundMe n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Jean Messiha, candidat à Evreux de Reconquête! aux élections municipales de mars, avait déjà été au coeur d'une cagnotte controversée en 2024, celle lancée en soutien au policier mis en examen en juin 2023 pour la mort du jeune Nahel. La famille de Nahel avait déposé plainte pour escroquerie en bande organisée notamment, dénonçant des «manoeuvres frauduleuses» et des «mensonges» de Jean Messiha pour «tromper» les donateurs afin de récolter des fonds. Une enquête avait été ouverte avant d'être classée sans suite en juin 2024, «au motif qu'aucune infraction n'apparaissait suffisamment caractérisée», avait expliqué le parquet de Paris.



