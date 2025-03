Cyril Hanouna pensait être libre sur YouTube, mais la plateforme l’a vite recadré. Accusé de publicité clandestine et de non-respect des règles, son premier live a été bloqué en moins de 24 heures. Une sanction qui ne semble pas l’inquiéter… pour l’instant.

Moins de 24 heures après son arrivée sur Youtube que Cyril Hanouna crée la polémique. Photo: Capture d'écran Youtube / TPMP

Solène Monney Journaliste Blick

Après l'arrêt de son émission sur C8, Cyril Hanouna semblait voir YouTube comme un terrain de jeu sans limites. Mais la plateforme de Google ne l’entend pas ainsi. A peine 24 heures après son grand retour en streaming, l’animateur a été rappelé à l’ordre: la première de «Touche pas à mon poste» version YouTube, diffusé lundi 3 mars, a été purement et simplement bloquée.

Deux motifs ont été pointés du doigt par YouTube, rapporte PureMédias: la présence de spots publicitaires non autorisés et la possible dissimulation de partenariats avec des marques. Un camouflet pour Hanouna, qui avait justement célébré sa nouvelle liberté avec une séquence provocante.

«Arcom, c'est pour toi»

Pour son premier live sur YouTube, Cyril Hanouna s’est lâché. Rancunier envers l’Arcom, qui a contribué à la fermeture de C8, il a défié le gendarme de l'audiovisuel en énumérant ostensiblement plusieurs marques: «Amenez-moi des vestes Vuitton, amenez-moi des baskets. Amenez-moi un caleçon, je veux du Gucci!»

Il a ensuite exhibé un dictionnaire Larousse, un paquet de chips Brets, un sweat K-Way, une veste Le Coq Sportif et une canette de Coca-Cola, en raillant: «Arcom, c'est pour toi.» Une provocation qui n’a pas fait rire YouTube.

La plateforme a immédiatement réagi, considérant cette séquence comme une publicité clandestine. Un porte-parole de YouTube a expliqué au site d'investigation L’Informé: «Lorsqu’un partenariat existe entre une marque et un créateur, il doit être mentionné aux internautes. Or, cela n’a pas été fait.»

«Je m'en bats les couilles»

L’animateur est également accusé d’avoir inséré deux coupures publicitaires de 15 minutes, en violation des conditions d’utilisation de la plateforme. Pour que son émission soit de nouveau accessible en replay, son équipe a dû rectifier le tir.

Concernant les marques, YouTube n’a pas pris de sanction immédiate, faute de preuve formelle d’un placement de produit rémunéré. Mais la plateforme reste vigilante.

La réponse cash de Cyril Hanouna

Loin de s’excuser, Cyril Hanouna a réagi avec le ton provocateur qui le caractérise. Interrogé par L’Informé, il a sèchement répondu : «Je m’en bats les couilles de vos histoires en fait! Amitiés.»

Une sortie qui ne devrait pas apaiser les tensions avec YouTube. Si l’animateur pensait pouvoir faire ce qu’il voulait sur la plateforme, il vient d’avoir un premier rappel à l’ordre. Et ce ne sera peut-être pas le dernier.