Une altercation entre un cycliste et un automobiliste a dégénéré mardi à Paris: le conducteur a poignardé le cycliste à la gorge avant de fuir. Il a été arrêté plus tard dans la journée.

Un cycliste a été blessé mardi à Paris d'un coup de couteau à la gorge porté par un automobiliste avec qui il avait eu un différend routier, a appris l'AFP mercredi auprès du parquet, qui a précisé que le conducteur avait depuis été interpellé.

Le différend est survenu mardi aux alentours de 13h30 rue de Sèze (IXe arrondissement), dans le centre de la capitale, selon le parquet et une source policière, confirmant une information du journal Le Parisien.

«Les deux individus se sont invectivés puis le cycliste lui a porté des coups de poing à travers la fenêtre. Le conducteur lui a alors porté un coup à la gorge à l'aide d'un couteau. Il a ensuite pris la fuite», a précisé le ministère public. Le conducteur a été interpellé mardi vers 17h, à la suite des investigations menées par les enquêteurs, a-t-il ajouté.

Deux jours d'incapacité de travail

L'enquête pour tentative de meurtre a été confiée au 1er district de la police judiciaire de Paris (1er DPJ). Le cycliste a été «transporté à l'hôpital en urgence absolue avec une suspicion d'atteinte de la carotide», a indiqué le parquet, qui a précisé qu'il était «sorti finalement de l'hôpital (mardi) en fin d'après-midi avec un certificat médical initial faisant état de lésions peu profondes» avec «deux jours d'incapacité totale de travail».

«J'apprends avec effroi et colère l'agression d'une violence insupportable dont a été victime un cycliste», a posté le maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, sur son compte X, dénonçant des «actes de violence envers les cyclistes» qui sont «inadmissibles» et «se produisent encore trop souvent». «La lutte contre les violences motorisées sera menée sans relâche, car la route et la rue doivent être des espaces de respect et de sécurité pour toutes et tous», a-t-il ajouté, en demandant que le chauffeur soit «jugé pour cet acte odieux».

Affaire Paul Varry

«Énième exemple de violence motorisée. Tout notre soutien à ce cycliste», a écrit de son côté sur X Paris en Selle, une association dont le cycliste Paul Varry était un membre actif.

En octobre 2024, la mort à 27 ans de Paul Varry, écrasé par un automobiliste au volant d'un SUV après une altercation dans le VIIIe arrondissement, avait provoqué une vive émotion. Le conducteur de la voiture, Ariel M., doit être jugé pour meurtre devant la cour d'assises de Paris, à une date encore non précisée. Son permis de conduire avait déjà été suspendu deux fois. En juillet 2025, la ville de Paris a inauguré dans le centre de la capitale une piste cyclable portant le nom de Paul Varry.