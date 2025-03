Mort du petit Emile: ces indices qui ont tout fait basculer

1/5 Le petit Emile a disparu dans le hameau du Haut Vernet le 8 juillet 2023. Photo: AFP

Richard Werly Journaliste Blick

Une enquête est toujours un labyrinthe. Or dans l’affaire de la mort du petit Emile, disparu en juillet 2023 à deux ans et demi, les policiers français sont peut-être en train de trouver la sortie. La garde à vue des grands-parents du garçonnet, et les perquisitions à leur domicile, pourrait être un basculement décisif sans cette enquête dans laquelle, jusque-là, tous les protagonistes avaient été entendus comme témoins.

Les faits d’abord

Le petit Emile, âgé de 2 ans et demi, a disparu le 8 juillet 2023 alors qu’il résidait chez ses grands-parents maternels dans le hameau du Haut-Vernet, situé à 1200 mètres d'altitude dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le plus troublant dans sa disparition est que personne ne l’a signalé, alors qu’il est juste impossible de se volatiliser dans ce petit village alpin, où tout le monde se connaît et où les maisons sont pour la plupart mitoyennes. Le mystère s’est encore épaissi le 30 mars 2024, lorsqu’une randonneuse a retrouvé un crâne alors qu’elle se promenait à deux kilomètres du Haut-Vernet. Les parents du garçon disparu l’avaient alors remercié «pour sa réaction et sa délicatesse». Depuis, des écoutes téléphoniques placées par les gendarmes de la section de recherches de Marseille auraient révélé des dissensions familiales.

Les gardés à vue ensuite

Quatre personnes, dont les deux grands-parents maternels d’Emile, ont été placées en garde à vue (pour 48 heures maximum) par le procureur de la République d’Aix-en-Provence. Cette décision est intervenue à l’aube ce mardi 25 mars, et elle a immédiatement été suivie d’une perquisition au domicile des époux à qui leur fille avait confié son enfant. C’est la première garde à vue prononcée dans cette affaire, pour laquelle tous les protagonistes avaient jusque-là été interrogés comme témoins. Le motif de cette interpellation est «homicide volontaire» et «recel de cadavre». Deux des enfants majeurs des grands-parents ont aussi été déférés devant le juge.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les indices qui ont tout changé

L’élément qui a relancé l’enquête a été la découverte du crâne du garçonnet, transporté dans son sac par la randonneuse qui l’a trouvé en montagne. Les gendarmes avaient évoqué des traces de griffures, comme si le cadavre d’Emile (non retrouvé) avait séjourné plusieurs semaines dans la nature. Or il semble que cette affirmation était volontairement trompeuse. D’autres éléments découverts sur place en forêt par les équipes cynophiles, à savoir des vêtements et un petit bout d’os, auraient démontré le contraire: à savoir l’acheminement du corps loin du hameau. L’indice qui a tout changé serait la présence de l’ADN d’Emile dans une grande jardinière disposée à l’entrée de la chapelle du Haut-Vernet. Celle-ci avait été saisie par les enquêteurs le 13 mars dernier.

Des grands-parents soupçonnés

Le profil des grands-parents maternels d’Emile (la mère de l’enfant disparu est leur fille aînée) intrique depuis le début de l’affaire les gendarmes et les médias. Ce couple a eu dix enfants, tous scolarisés à la maison. Catholiques traditionalistes très pieux, ils se sont déjà retrouvés dans le collimateur de la justice française lors de l’enquête sur des soupçons de violences et d’agressions sexuelles dans une communauté religieuse du nord de la France. Le grand-père du garçonnet, patriarche du clan familial, est le dernier à l’avoir vu s’éloigner. Le procureur n’avait jusque-là rien requis contre lui et son épouse.

Une enquête hors norme

Dix-neuf mois se sont écoulés depuis la disparition d’Emile. Les funérailles de l’enfant disparu ont même fini par être organisées le 8 février 2025 dans la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), selon le rite traditionnel en latin. La famille du garçonnet avait alors publié un communiqué pour demander que «le temps du silence laisse place à la vérité. Nous avons besoin de comprendre et de savoir». S’agissait-il, alors, d’un signal envoyé aux enquêteurs qui ont bénéficié de moyens d’investigations hors normes? Selon BFMTV et Le Figaro, un courrier anonyme aurait suivi, conduisant à la saisie de la jardinière municipale, placée devant la chapelle. Celle-ci a été transportée à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Toutes les tombes du petit cimetière local ont aussi été examinées, à la recherche d’une éventuelle sépulture clandestine, susceptible d’avoir été creusée pour dissimuler le corps de l’enfant.