La police française sait sans doute qui a braqué le Louvre

L'arrestation de deux supposés cambrioleurs du Louvre est le résultat d'une collecte d'indices sans précédent dans la salle des bijoux impériaux, et d'un nombre important d'images. L'enquête progresse à grand pas.

Les policiers français n’utilisent pas le conditionnel. Depuis l’annonce, aux premières heures de ce dimanche 26 octobre, de l’interpellation de deux individus impliqués dans le cambriolage du Louvre, le ton des enquêteurs est de plus en plus affirmatif. Les deux hommes auraient bien participé au braquage des bijoux de la couronne impériale française, achetés sous l’Empereur Napoléon III. Mais aucune trace de ces bijoux, d’une valeur de 88 millions d’euros selon les estimations officielles, n’a pour l’heure été rendue publique. Les deux individus, âgés d'une trentaine d'années, peuvent rester en garde à vue pendant 96 heures au maximum.

L’ADN a «matché»

C’est le plus probable. Les deux individus interpellés, originaires de Seine Saint Denis, un département de la banlieue nord et est de Paris, auraient été identifiés par leurs traces d’ADN. Plus de 150 prélèvements ont été effectués par la police scientifique après le cambriolage. Un casque, des disqueuses, un gant, un gilet jaune de stationnement ont été laissés sur place, soit à l’intérieur de la galerie Apollon cambriolée, soit à l’extérieur, du pied du monte-charge que les criminels ont tenté, en vain, d’incendier après leur forfait qui a duré sept minutes.

La vidéosurveillance a parlé

La directrice du Musée du Louvre, Laurence des Cars, est depuis le cambriolage l’objet de nombreuses critiques. Elle a, devant une commission du Sénat, admis que la vidéosurveillance «périmétrique», c’est-à-dire les caméras disposées à l’extérieur du Palais du Louvre, était défaillante. La seule caméra placée dans les parages utilisés par les cambrioleurs, sur les quais de Seine, visait dans la mauvaise direction. Sauf que dans les faits, d’autres caméras ont bien fonctionné. La police a ainsi pu suivre l’échappée des quatre malfrats en scooters, en direction de l’autoroute A6 (vers le sud). On n’en sait pas plus, mais cette cartographie vidéo semble avoir été fatale aux deux individus interpellés. Les deux scooters ont été retrouvés incendiés.

Le grand banditisme écumé

L’un des deux suspects a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination de l’Algérie. Cela signifie sans doute qu’il s’agit d’un Franco-Algérien, ou d’un Algérien résidant en France, car ce pays n’accepte pas de recevoir les visiteurs sans visas. Le plus probable est que la police a écumé, depuis dimanche 19 octobre, le milieu de la pègre parisienne. L’autre individu, selon les informations distillées par les médias, cherchait à se rendre au Mali. Le grand banditisme a parlé. Des fuites ont eu lieu.

Les bijoux traqués

La question la plus pressante est celle de la localisation des bijoux. Compte tenu des premières informations disponibles sur les individus interpellés, il est peu probable que le commando ait agi pour un riche commanditaire, qui cherchait à obtenir intacts les joyaux dérobés. La preuve? Quinze pièces de grande valeur ont échappé aux voleurs, qui ont laissé sur place la couronne de l’impératrice Eugénie. Le risque le plus grand est donc celui d’un dépeçage des pièces, en vue de vendre séparément l’or et les pierres précieuses. Les filières connues de diamantaires sont sous surveillance avec l’aide des polices européennes.

Le Louvre s’est ressaisi

Dans un premier temps, selon les experts, la direction du Louvre, bien qu’assommée par ce cambriolage au retentissement international, a tenté de limiter les dégâts. Motif: pour les conservateurs du plus grand musée du monde, les joyaux de la couronne ne faisaient pas partie des pièces maîtresses de ce musée qui accorde bien plus d’importance à ses antiquités grecques ou à sa collection de tableaux. Depuis une semaine, changement radical: les bijoux de la Salle Apollon, qui était assez peu visitée, sont devenus la priorité. Tout a été passé en revue, y compris les personnels de sécurité présents dans ces parages ces derniers mois. Le Louvre est désormais en mode combat pour sauver ses trésors.