Le Louvre pourrait rester fermé lundi en raison d'une grève du personnel dénonçant des conditions de travail dégradées. Une assemblée générale décidera d’un mouvement reconductible, susceptible d’entraîner la fermeture totale ou partielle du musée.

Le Louvre pourrait être contraint de fermer ses portes lundi en raison d'une grève de ses personnels, nouvelle épreuve pour le musée parisien dans la tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre et la mise à nu de ses dysfonctionnements. Seule certitude pour l'heure: le musée n'ouvrira pas comme prévu à 9h (08H00 GMT) en raison d'une assemblée générale des salariés.

Ils doivent se réunir pour se prononcer sur l'appel lancé par les syndicats à une «grève reconductible» contre des «conditions de travail toujours plus dégradées» et la détérioration de l'accueil du public dans le musée français, l'un des plus fréquentés au monde. «Visiter le Louvre est devenu un véritable parcours du combattant», écrivent les syndicats CGT, CFDT et SUD dans leur préavis de grève envoyé le 8 décembre à la ministre française de la Culture Rachida Dati.

Eviter la fermeture à l'approche des fêtes

En fonction de l'ampleur du vote, qui devrait être connue vers 10h (09H00 GMT), le Louvre pourrait, faute d'agents suffisants, fermer certains de ses espaces au public voire l'ensemble du complexe. «On se prépare lundi à une mobilisation puissante. On aura beaucoup plus de grévistes que d'habitude», prédit Christian Galani de la CGT, syndicat majoritaire au Louvre, qui dénonce, comme les autres organisations professionnelles, des problèmes de sous-effectifs.

Pour tenter d'éviter une fermeture du musée à l'approche des vacances de Noël, des réunions ont eu lieu la semaine dernière au ministère de la Culture avec les syndicats, dont une avec Rachida Dati en personne. Face aux syndicats, la ministre s'est engagée à revenir sur la baisse de 5,7 millions d'euros de dotation publique au Louvre prévue dans le projet de loi de finances 2026, a-t-on appris de sources concordantes. En 2024, le musée a perçu 98,2 millions d'euros de subventions de l'Etat.

En parallèle de ce conflit social, le musée doit faire face à une réorganisation à marche forcée et continuer de répondre aux interrogations sur les failles qui ont permis en octobre à un commando de s'emparer de huit joyaux de la Couronne de France, toujours introuvables.

Cette semaine, des sénateurs vont par ailleurs mener des auditions afin de poursuivre leur quête de réponses sur les dysfonctionnements du musée, après avoir pris connaissance de l'enquête administrative lancée après le cambriolage. Laurence des Cars, à la tête du musée depuis fin 2021, sera questionnée mercredi.