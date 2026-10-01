Gérard Larcher a été réélu jeudi à la présidence du Sénat français par 203 voix sur 302. Le sénateur des Yvelines entame ainsi son sixième mandat.

AFP Agence France-Presse

Sans surprise, le président du Sénat Gérard Larcher, un ténor de la droite, a été réélu jeudi pour un nouveau mandat aux commandes de la chambre haute française. Avec 203 voix sur 302 exprimées, le sénateur des Yvelines, en région parisienne, a reçu la confiance de ses pairs dès le premier tour du scrutin, recevant une longue ovation au moment de l'annonce des résultats, à droite comme à gauche.

L'union de la droite et du centre est largement majoritaire au Sénat, dont les membres sont élus par les élus locaux. Le président du Sénat est le troisième personnage de l'Etat dans l'ordre protocolaire, après le président - dont il assure l'éventuel interim – et le Premier ministre.

Une mission inédite attend Gérard Larcher : gérer l'arrivée en force d'un groupe Rassemblement national (RN, extrême droite), une première, avec quinze élus dans l'hémicycle, contre trois auparavant. A 77 ans, celui qui a déjà cumulé 15 ans au «plateau», le siège réservé au président dans l'hémicycle, remporte ce vote pour la sixième fois. Il est désormais reconduit jusqu'en 2029.