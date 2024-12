La censure «rendra tout plus difficile et plus grave» selon Michel Barnier

La censure «rendra tout plus difficile et plus grave», avertit Michel Barnier

La censure «rendra tout plus difficile et plus grave», a prévenu mardi Michel Barnier, à la veille du vote d'une motion par la gauche et l'extrême droite qui peut faire tomber son gouvernement et avive déjà les spéculations sur sa succession à Matignon.

Baroud d'honneur ou tentative ultime d'éviter la chute? Le chef du gouvernement en sursis s'est invité à 20h sur TF1 et France 2, où il répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix et Gilles Bouleau en direct depuis Matignon, ont annoncé les deux chaînes.

«Nous aurions probablement parfois pu faire mieux. Mais c'est aujourd'hui de votre responsabilité d'envoyer ce pays dans un trou noir», a lancé la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon aux députés, à l'unisson des ministres qui, dans les médias, ont multiplié les appels à la «responsabilité».

Photo: keystone-sda.ch

«Est-ce qu'on veut vraiment le chaos ? Est-ce qu'on veut une crise économique qui touchera les plus fragiles ?», a mis en garde le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, faisant même «le pari qu'avec Michel Barnier, nous parviendrons à écarter la motion de censure». Mais pour la cheffe des députés insoumis Mathilde Panot, «la chute de Barnier est actée».

Nommé le 5 septembre, il aura tenu trois mois grâce au «soutien sans participation du RN» et, «ce qui le fera tomber, c'est justement que le RN aura cessé de le soutenir», a souligné le député PS Arthur Delaporte.