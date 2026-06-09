La garde à vue de Patrick Bruel est prolongée de 24h

La garde à vue du chanteur français Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, a été prolongée de 24 heures, a indiqué mardi le parquet dans un communiqué.
La star de 67 ans, interprète de chansons cultes pour une génération de Français comme «Casser la voix» ou «Place des grands hommes», est auditionnée à Paris sur des «faits qui concernent à ce stade 13 victimes» présumées, avait indiqué lundi le parquet de Nanterre, en région parisienne, qui centralise toutes les procédures visant le chanteur. Sa garde à vue prendra donc fin mercredi matin.
Patrick Bruel conteste tout
Selon le parquet de Nanterre, l'enquête en cours «porte sur les faits (dénoncés par) trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol» en 1997, 2000 et 2001. Elle examine aussi «des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement», dénoncés par d'autres victimes identifiées lors des investigations.
Parmi ces autres faits, la dénonciation d'un viol à Dinard (nord-ouest de la France) en 2012 par une femme âgée de 32 ans au moment des faits. Patrick Bruel doit être également interrogé sur une «dénonciation officielle émanant des autorités belges» après une plainte pour viol et agression sexuelle en 2010 à Bruxelles d'une femme alors âgée de 40 ans.
Patrick Bruel conteste l'ensemble des accusations. Sous pression, il a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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