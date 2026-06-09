La garde à vue de Patrick Bruel, accusé de viols et agressions sexuelles par 13 femmes, a été prolongée de 24 heures. Le chanteur est interrogé à Paris sur des faits remontant à 1997, 2000, 2001 et 2012.

La garde à vue de Patrick Bruel est prolongée de 24h

La garde à vue de Patrick Bruel est prolongée de 24h

AFP Agence France-Presse

La garde à vue du chanteur français Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, a été prolongée de 24 heures, a indiqué mardi le parquet dans un communiqué.

La star de 67 ans, interprète de chansons cultes pour une génération de Français comme «Casser la voix» ou «Place des grands hommes», est auditionnée à Paris sur des «faits qui concernent à ce stade 13 victimes» présumées, avait indiqué lundi le parquet de Nanterre, en région parisienne, qui centralise toutes les procédures visant le chanteur. Sa garde à vue prendra donc fin mercredi matin.

Patrick Bruel conteste tout

Selon le parquet de Nanterre, l'enquête en cours «porte sur les faits (dénoncés par) trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol» en 1997, 2000 et 2001. Elle examine aussi «des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement», dénoncés par d'autres victimes identifiées lors des investigations.

Parmi ces autres faits, la dénonciation d'un viol à Dinard (nord-ouest de la France) en 2012 par une femme âgée de 32 ans au moment des faits. Patrick Bruel doit être également interrogé sur une «dénonciation officielle émanant des autorités belges» après une plainte pour viol et agression sexuelle en 2010 à Bruxelles d'une femme alors âgée de 40 ans.

Patrick Bruel conteste l'ensemble des accusations. Sous pression, il a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.