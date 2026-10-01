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Piégé sous la Dent du Géant
Un alpiniste est suspendu dans le vide au massif du Mont-Blanc

Un alpiniste polonais est suspendu à une corde depuis près de douze heures, à 40 mètres sous la Dent du Géant dans le massif du Mont-Blanc. Les secouristes luttent contre un épais brouillard et de mauvaises conditions météorologiques pour le sauver.
Publié: il y a 40 minutes
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Les sauveteurs sont en route vers la zone d'intervention.
Photo: Screenshot | Instagram
Janine Enderli

Depuis près de douze heures, un alpiniste polonais est suspendu à une corde, à environ 40 mètres sous la Dent du Géant dans le massif du Mont-Blanc. Plusieurs médias italiens ont rapporté l'information jeudi et nous ignorons encore si l'homme est blessé.

Sa partenaire de cordée se trouve aussi dans la zone d’intervention. Elle n’est pas blessée, mais elle est coincée à un relais au milieu de la paroi rocheuse.

Les secouristes luttent contre la montre et des conditions météorologiques difficiles. L’appel d’urgence est parvenu au centre de secours dans la nuit, à minuit, d'après le portail «Aosta Sera».

Une opération de sauvetage complexe

Une intervention en hélicoptère étant impossible à cause du manque de visibilité, une opération de sauvetage à pied a été organisée et se déroule actuellement sous haute tension. Une unité spéciale composée de techniciens du Soccorso Alpino Valdostano et du Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) a été acheminée tôt le matin grâce à un trajet spécial du téléphérique Skyway, qui a commencé à fonctionner à sept heures pour l’occasion.

Depuis la station supérieure, l’équipe progresse vers le sommet. Dès que les sauveteurs atteindront les alpinistes bloqués, ils devront les amener jusqu’au sommet puis les descendre en rappel en toute sécurité. Les services de secours du côté italien et français du massif du Mont-Blanc restent en alerte.

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