Deux adolescentes allemandes arrêtées et expulsées à leur arrivée à Hawaï

Fouille corporelle, menottes et détention

Les deux jeunes Rostockoises Charlotte Pohl et Marie Lepère (ici en Thaïlande) voulaient profiter des Etats-Unis pour terminer leur tour du monde.

Daniel Kestenholz

Ce qui devait être des vacances de rêve à Hawaï s'est transformé en cauchemar pour deux jeunes globe-trotteuses allemandes, Charlotte Pohl et Marie Lepère, originaires de Rostock. À peine arrivées à l'aéroport d'Honolulu, les deux adolescentes ont été menottées, emprisonnées et expulsées.

Les nouvelles directives strictes en matière d'immigration de l’administration Trump ont contrecarré leurs plans, alors même que leurs papiers étaient en règle. Une mésaventure que redoutent de nombreux voyageurs internationaux.

Les deux amies, en plein tour du monde, avaient déjà visité la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande. Hawaï, puis la Californie, devaient être le point culminant de leur voyage de trois semaines aux Etats-Unis. Avec un permis de séjour ESTA valide, suffisamment d'argent et un billet de retour réservé, elles pensaient que tout était en ordre.

«Traitées comme des criminelles»

Les services de l’immigration américains ont vu les choses autrement. «Ils nous ont traitées comme des criminelles», a déclaré Charlotte Pohl au journal allemand «Ostsee-Zeitung». Après des heures d'interrogatoire et une fouille corporelle, les jeunes femmes ont été enfermées dans une cellule.

La raison invoquée par les autorités: leur séjour de trois semaines était «suspect». Les touristes américains ne restent généralement que deux à cinq jours sur place, les Européens deux semaines en moyenne. En prévoyant de rester trois semaines, on soupçonnait les deux jeunes femmes de vouloir travailler illégalement.

Un style de voyage trop spontané

Les deux touristes avaient apparemment planifié leur voyage de manière trop spontanée. Elles sont arrivées à Hawaï sans avoir réservé d'hôtel. Le journal d'actualités touristiques en ligne «Beat of Hawaii» commente: «Dans de nombreux cas, les voyageurs sans plan d'hébergement précis, sans itinéraire défini ou sans preuve de moyens financiers suffisants peuvent se voir refuser l'entrée sur le territoire.»

Le journal poursuit: «Dans ce cas précis, les voyageuses ont déclaré que leur style de voyage spontané et flexible, courant dans des pays comme la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande, ne convenait pas aux Etats-Unis, où des documents plus stricts sont souvent exigés.» Une explication vague ou incomplète de l'itinéraire peut entraîner des retards, des interrogatoires supplémentaires, voire le refus d'entrée sur le territoire.

Des menottes au lieu de la plage

Malgré des papiers en règle et l'absence de casier judiciaire, Charlotte et Marie ont été détenues pendant 24 heures avant d'être expulsées. «Nous nous sommes senties tellement impuissantes», a déclaré Marie Lepère. «Nous voulions simplement découvrir la beauté d'Hawaï», ont déclaré Charlotte Pohl et Marie Lepère au «Ostsee-Zeitung». Au lieu de cela, elles se sont retrouvées entre les murs froids d'un centre de détention.

Conseils aux voyageurs

Le destin des deux jeunes Allemandes ne fait pas seulement parler dans leur pays d'origine. Il existe déjà de nombreux cas récents de touristes arrêtés et expulsés sans motif aux Etats-Unis.

L'Allemagne a émis des avertissements aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis et met en garde contre des contrôles imprévisibles. La nouvelle consigne est la suivante: «Des antécédents judiciaires aux Etats-Unis, de fausses déclarations concernant l'objet du séjour ou un dépassement même minime de la durée du séjour peuvent entraîner l'arrestation, la détention en vue du renvoi et l'expulsion à l'entrée ou à la sortie du territoire.»

La Suisse a également adapté ses conseils aux voyageurs se rendant aux Etats-Unis: en cas de violation des règles d'entrée sur le territoire, les voyageurs s'exposent à un refoulement, une arrestation ou une détention, selon le site web du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).