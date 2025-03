Berlin promet d'aider à compenser le gel de l'aide américaine

L'Allemagne, engagée dans une augmentation massive de ses investissements de défense, est prête à compenser en partie la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, a promis jeudi son ministre de la Défense Boris Pistorius.

L'Allemagne est le deuxième fournisseur en valeur absolue d'équipements militaires à Kiev derrière les Etats-Unis, notamment des systèmes anti-aérien, des munitions et des chars de combat. Le pays a par ailleurs accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens depuis l'invasion russe il y a plus de trois ans.

Source: AFP