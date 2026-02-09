DE
Elle souhaite une grâce présidentielle
Ghislaine Maxwell refuse de répondre aux questions du Congrès

Ghislaine Maxwell a refusé de répondre aux questions d’une commission de la Chambre américaine, invoquant le Cinquième amendement. Son avocat a précisé qu’elle ne témoignerait que si elle obtenait une grâce présidentielle de Donald Trump.
Maxwell purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour avoir fait passer clandestinement des jeunes filles aux USA pour Epstein.
La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a sans surprise refusé lundi de répondre aux questions d'une commission de la Chambre des représentants américaine, a annoncé le président républicain de cette commission, James Comer, à l'issue d'une brève audition à huis clos.

«Comme prévu, Ghislaine Maxwell a invoqué le Cinquième amendement et refusé de répondre à toute question», a déclaré James Comer aux journalistes, en référence au droit à ne pas s'auto-incriminer, garanti par le Cinquième amendement de la Constitution américaine. «Son avocat a dit qu'elle répondrait aux questions si elle obtenait une grâce» présidentielle de Donald Trump, a-t-il ajouté.

