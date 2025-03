Elon Musk approuve Des sculpteurs français s'engagent à créer une nouvelle statue de la Liberté, mais il y a un hic...

Une polémique éclate autour de la statue de la Liberté, impliquant des échanges tendus entre la France et les Etats-Unis. Des sculpteurs français proposent une nouvelle version en titane, plus grande et masculine, suscitant l'intérêt de Musk. Mais sont-ils sincères?