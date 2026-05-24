Un immeuble en chantier s’est brutalement effondré dans la nuit de samedi à dimanche près de Manille, aux Philippines. Alors que 26 personnes ont pu être extraites vivantes des décombres, les secouristes luttent pour retrouver 19 personnes portées disparues.

Effondrement sur un chantier aux Philippines, 19 personnes recherchées

Effondrement sur un chantier aux Philippines, 19 personnes recherchées

Dix-neuf personnes manquent à l'appel aux Philippines après l'effondrement dans la nuit de samedi à dimanche d'un immeuble en construction près de la capitale Manille, ont indiqué des responsables et des témoins.

L'immeuble, situé dans la ville d'Angeles à 80 kilomètres de la capitale Manille, s'est effondré vers 03H00 du matin heure locale (19H00 GMT samedi), endommageant lourdement un bâtiment voisin, ont-ils précisé.

Un livreur, James Bernardo, 30 ans, a raconté à l'AFP par téléphone qu'il venait d'acheminer de la nourriture dans la même rue lorsque l'immeuble s'est écroulé. «Il y a soudain eu un bruit très fort à proximité, et quand j'ai regardé, j'ai réalisé que le bâtiment s'était déjà effondré», a-t-il déclaré.

Une vidéo tournée par le livreur et authentifiée par l'AFP montre un immense amas de poutres d'acier tordues, de pylônes électriques et de dalles de béton bloquant la rue, tandis que d'autres témoins prennent des photos avec leurs téléphones.

19 personnes sont portées disparues

Un porte-parole de la municipalité, Jay Pelayo, a déclaré à l'AFP que l'immeuble comme les échafaudages s'étaient écroulés, piégeant des personnes sur le chantier.

«Il y a 19 membres du personnel qui sont habituellement en service dans cette zone. Ce sont eux que nous essayons de localiser actuellement», a dit ce porte-parole. «Il y a de gros blocs de béton et nous avons besoin d'équipements pour les soulever. C'est ce qui rend les opérations de secours difficiles pour l'instant.»

Selon la municipalité, un premier bilan faisait état de 24 personnes secourues dans les décombres, ainsi que de deux personnes extraites d'un appart'hotel touché lorsque le bâtiment s'est effondré. «Nous espérons que les 19 membres du personnel font partie de ce nombre», a déclaré Jay Pelayo.

Des vidéos et des photos authentifiées par l'AFP montrent des amas de débris et de poteaux brisés recouvrant le site. Les gravats sont enveloppés de bâches de protection en plastique vert, courantes sur les chantiers de construction.

Des entretiens avec les survivants sont en cours afin de déterminer l'identité des personnes portées disparues, a précisé Jay Pelayo. Les personnes secourues sont «dans un état stable», a précisé le porte-parole. Les autorités locales n'ont pas encore identifié la cause de l'effondrement.