DE
FR

24 personnes ont déjà été secourues
Effondrement sur un chantier aux Philippines, 19 personnes recherchées

Un immeuble en chantier s’est brutalement effondré dans la nuit de samedi à dimanche près de Manille, aux Philippines. Alors que 26 personnes ont pu être extraites vivantes des décombres, les secouristes luttent pour retrouver 19 personnes portées disparues.
Publié: il y a 50 minutes
1/2
Dix-neuf personnes manquent à l'appel aux Philippines après l'effondrement dans la nuit de samedi à dimanche d'un immeuble en construction près de la capitale Manille.
Photo: AFP

Dix-neuf personnes manquent à l'appel aux Philippines après l'effondrement dans la nuit de samedi à dimanche d'un immeuble en construction près de la capitale Manille, ont indiqué des responsables et des témoins.

L'immeuble, situé dans la ville d'Angeles à 80 kilomètres de la capitale Manille, s'est effondré vers 03H00 du matin heure locale (19H00 GMT samedi), endommageant lourdement un bâtiment voisin, ont-ils précisé.

Un livreur, James Bernardo, 30 ans, a raconté à l'AFP par téléphone qu'il venait d'acheminer de la nourriture dans la même rue lorsque l'immeuble s'est écroulé. «Il y a soudain eu un bruit très fort à proximité, et quand j'ai regardé, j'ai réalisé que le bâtiment s'était déjà effondré», a-t-il déclaré.

Une vidéo tournée par le livreur et authentifiée par l'AFP montre un immense amas de poutres d'acier tordues, de pylônes électriques et de dalles de béton bloquant la rue, tandis que d'autres témoins prennent des photos avec leurs téléphones.

19 personnes sont portées disparues

Un porte-parole de la municipalité, Jay Pelayo, a déclaré à l'AFP que l'immeuble comme les échafaudages s'étaient écroulés, piégeant des personnes sur le chantier.

«Il y a 19 membres du personnel qui sont habituellement en service dans cette zone. Ce sont eux que nous essayons de localiser actuellement», a dit ce porte-parole. «Il y a de gros blocs de béton et nous avons besoin d'équipements pour les soulever. C'est ce qui rend les opérations de secours difficiles pour l'instant.»

Selon la municipalité, un premier bilan faisait état de 24 personnes secourues dans les décombres, ainsi que de deux personnes extraites d'un appart'hotel touché lorsque le bâtiment s'est effondré. «Nous espérons que les 19 membres du personnel font partie de ce nombre», a déclaré Jay Pelayo.

Des vidéos et des photos authentifiées par l'AFP montrent des amas de débris et de poteaux brisés recouvrant le site. Les gravats sont enveloppés de bâches de protection en plastique vert, courantes sur les chantiers de construction.

Des entretiens avec les survivants sont en cours afin de déterminer l'identité des personnes portées disparues, a précisé Jay Pelayo. Les personnes secourues sont «dans un état stable», a précisé le porte-parole. Les autorités locales n'ont pas encore identifié la cause de l'effondrement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus