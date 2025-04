Un militant étudiant palestinien arrêté aux Etats-Unis en pleine démarche de naturalisation

Un participant à la mobilisation étudiante pour les Palestiniens aux Etats-Unis a été arrêté lundi par des agents de l'immigration dans un bureau où il était venu passer un entretien en vue de sa naturalisation, a-t-on appris de sources concordantes.

Mohsen Mahdawi, né dans un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupée par Israël, est titulaire d'une «carte verte» de résident permanent aux Etats-Unis depuis 2015, ont précisé ses avocats dans des documents judiciaires.

«Aujourd'hui, Mohsen Mahdawi (...) a été arrêté et emmené menotté par des individus armés, en civil et le visage masquée», soulignent dans un communiqué trois élus américains de l'Etat Vermont, où Mahdawi a été interpelé, dont le sénateur de gauche Bernie Sanders. Ils dénonçent une situation «immorale, inhumaine et illégale» et appelent à la libération immédiate de Mohsen Mahdawi.

Sur une vidéo tournée par un de ses amis, on voit le jeune homme, menotté, faire le V de la victoire tandis que des agents dissimulant leur visage, dont un portant une veste siglée du ministère de la Sécurité intérieure, le mènent vers un véhicule.

Source: AFP