Quatre femmes agentes des services spéciaux ukrainiens arrêtées

Le service russe de sécurité (FSB) a annoncé vendredi avoir arrêté quatre femmes agentes des services spéciaux ukrainiens, accusées de préparer des attentats en Russie contre des officiers haut-gradés et des sites énergétiques.

«Le FSB a mis fin aux activités de quatre femmes agentes, recrutées par les services spéciaux ukrainiens», a-t-il indiqué dans un communiqué, en précisant que les arrestations ont eu lieu à Sébastopol, en Crimée annexée, à Voronej (ouest) et à Rostov-sur-le-Don (sud).

Toutes les quatre «ont été formées sur le territoire ukrainien à manier des armes à feu, des mines et des explosifs et à guider des drones» afin de «commettre des actes de sabotage et de terrorisme contre des officiers haut-gradés du ministère russe de la Défense et des sites énergétiques», assure le communiqué.

Lors des perquisitions à leur domicile, «un grand nombre d'explosifs», des composants pour des engins artisanaux et «des moyens de communication avec leurs superviseurs ukrainiens» ont été saisis, selon la même source. Ces femmes, qui «sont passées aux aveux», risquent jusqu'à 30 ans de prison, ajoute le communiqué.

Source: ATS