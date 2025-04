13:28 heures

Des sénateurs américains menacent la Russie de «lourdes» sanctions

Cinquante sénateurs américains, à la fois républicains et démocrates, se sont accordés mardi sur de «lourdes» sanctions à l'encontre de la Russie si elle ne s'impliquait pas «de bonne foi» en faveur de la paix en Ukraine.

«Ces sanctions seraient imposées si la Russie refuse de s'engager de bonne foi dans des négociations pour une paix durable avec l'Ukraine ou si elle initie quoi que soit, y compris une invasion militaire, qui menace la souveraineté de l'Ukraine après un accord de paix», ont indiqué les sénateurs dans un communiqué.

Leur projet de loi prévoit également d'imposer des tarifs douaniers de 500% sur les biens importés en provenance de pays qui achètent du pétrole, du gaz et de l'uranium russes. «La vision dominante au Sénat des Etats-Unis est que la Russie est l'agresseur, et que cette guerre horrible, ainsi que l'agression de (Vladimir) Poutine, doivent prendre fin immédiatement et ne pas être renouvelées», ont expliqué les parlementaires.

Cette initiative rare, dans un paysage politique polarisé depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, rassemble 25 républicains et autant de démocrates, soit la moitié du Sénat américain.

Source: AFP