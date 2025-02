Des frappes russes massives font 15 morts en Ukraine

La Russie a tiré des dizaines de missiles et de drones sur l'Ukraine, tuant 15 personnes, a déclaré Kiev samedi, les deux camps se rejetant par ailleurs la responsabilité d'une frappe qui a fait quatre morts dans la partie de la région russe de Koursk occupée par l'armée ukrainienne.

Durant toute la journée de samedi, la Russie a lancé 40 missiles, 39 bombes guidées et 739 drones explosifs sur le pays, une des attaques les plus importantes depuis des semaines, a annoncé l'état-major ukrainien dans la soirée.

Au moins 15 personnes sont mortes dans ces frappes dans le centre et l'est de l'Ukraine, selon les autorités. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des dommages ont été signalés dans six régions: celles de Zaporijjia, Odessa, Soumy, Kharkiv, Khmelnytsky et Kiev. Onze des victimes, dont un enfant, ont été tuées dans une frappe de missile sur un immeuble résidentiel dans la ville de Poltava (centre), ont indiqué les autorités.

