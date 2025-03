Des discussions sont en cours pour une nouvelle trêve à Gaza

Israël libère le réalisateur palestinien oscarisé qui avait été arrêté en Cisjordanie

La police israélienne a libéré mardi le Palestinien Hamdan Ballal, coréalisateur du documentaire «No other land» oscarisé cette année, arrêté la veille après avoir été la cible d'une attaque de colons israéliens en Cisjordanie occupée, selon des militants.

L'armée israélienne avait indiqué plus tôt que trois Palestiniens avaient été appréhendés lundi pour avoir «lancé des pierres» lors d'une «confrontation violente» entre Israéliens et Palestiniens dans le village de Soussia, dans le sud de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Un porte-parole de la police avait ensuite confirmé mardi à l'AFP la détention de Hamdan Ballal pour interrogatoire, sans fournir d'autres précisions.

Photo: keystone-sda.ch

Plus tard mardi, le police a annoncé dans un communiqué la libération des trois Palestiniens. «Hamdan a été libéré et est actuellement soigné dans un hôpital de Hébron. Il a été battu partout sur son corps par des soldats et des colons», a écrit Basel Adra, qui a travaillé avec Hamdan Ballal sur «No Other Land», en affirmant que «les soldats avaient gardé ses yeux bandés et ses mains menottées toute la nuit».

Source: AFP