Jerry Freeman a raconté avoir pénétré dans la mystérieuse Zone 51.

Solène Monney Journaliste Blick

C’est l’un des lieux les plus énigmatiques de la planète. Perdue dans le désert du Nevada, la Zone 51 alimente les fantasmes depuis des décennies. OVNI, technologies secrètes, extraterrestres… les théories foisonnent. Et parfois, certaines histoires viennent souffler sur les braises. Celle de Jerry Freeman en fait partie.

Une porte lumineuse

Rembobinons en 1996. Jerry Freeman, anthropologue américain, se lance sur les traces d’un groupe de chercheurs d’or disparu en 1849, rapporte le «Daily Mail» dimanche 20 avril. Ceux-ci auraient laissé des traces à la frontière de cette zone ultra-sécurisée. Et quand Jerry Freeman veut justement retrouver ces inscriptions perdues, il se heurte au refus de l'US Air Force. Il décide alors de braver l'interdit et les patrouilles. L'Américain serait alors parti de nuit, seul, discrètement. Et il dit avoir fait une découverte hors du commun.

Interviewé plus tard par le journaliste George Knapp, spécialiste des phénomènes inexpliqués, Jerry Freeman affirme avoir vu une étrange porte s'ouvrir soudainement au milieu des airs près du lac Papoose, diffusant une lumière bleu brillante, avant de se refermer et de disparaitre dans le silence du désert. Une scène irréelle, digne d'un film de science-fiction. Mais ce n'est pas tout.

Un hangar secret

Selon les amateurs d’ufologie, cette zone abriterait un hangar secret baptisé S-4, censé renfermer des vaisseaux extraterrestres. Jerry Freeman, lui, raconte avoir vu «des lumières de sécurité» sur les pourtours du lac, et d’autres qui s’allumaient et s’éteignaient en son centre. Et surtout, il dit avoir ressenti des vibrations similaires à un tremblement de terre: «C’est comme si quelque chose se passait sous terre… ou peut-être à Groom Lake (la Zone 51), je ne sais pas», confiait-il.

Jerry Freeman est mort en 2001. Son témoignage reste unique. Aucun autre témoin, aucune preuve. Impossible de vérifier ses dires. Mais ses mots continuent d’alimenter les spéculations.

Des théories folles

La Zone 51 n’a été officiellement reconnue par les autorités américaines qu’en 2013. Officiellement, on y teste des avions expérimentaux. Officieusement, les théories les plus folles continuent de fleurir. Et le récit de Jerry Freeman, qu’on le prenne au sérieux ou non, vient alimenter les récits les plus fous.