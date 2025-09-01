DE
Un séisme en Afghanistan a fait au moins 250 morts

Un séisme de magnitude 6 a frappé l'est de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, faisant au moins 250 morts. L'épicentre était situé près de Jalalabad, dans une région frontalière du Pakistan.
Publié: il y a 13 minutes
L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne (image d'illustration).
Photo: Ebrahim Noroozi
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le tremblement de terre survenu dans la nuit de dimanche à lundi en Afghanistan a fait au moins 250 morts, selon un nouveau bilan officiel. Le séisme de magnitude 6 a frappé dans la nuit de dimanche à lundi l'est de l'Afghanistan, dans une région frontalière du Pakistan. L'épicentre du séisme, survenu à 23h47 (21h17 suisses) à une profondeur faible de 8 kilomètres, était situé à 42 kilomètres de Jalalabad, selon les sismologues américains.

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

