Le Fatah appelle le Hamas à céder le pouvoir pour préserver «l'existence des Palestiniens»

Le porte-parole du Fatah à Gaza a appelé samedi son rival du Hamas à quitter le pouvoir, afin de préserver la «présence des Palestiniens» sur ce territoire à l'heure où Israël intensifie ses opérations militaires et ses menaces de déplacer la population et d'annexer des pans de la bande de Gaza.

«Le Hamas doit faire preuve de compassion pour Gaza, ses enfants, ses femmes et ses hommes. Nous mettons en garde contre des jours difficiles, rudes et pénibles pour les habitants de la bande de Gaza», déclare Mounther al-Hayek, porte-parole du parti du président palestinien Mahmoud Abbas, dans un message envoyé de Gaza à l'AFP. Hayek appelle le mouvement islamiste «à quitter la scène gouvernementale et à prendre pleinement conscience que la bataille qui vient [s'il décide de rester au pouvoir] mènera à la fin de l'existence des Palestiniens» à Gaza.