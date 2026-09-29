La Cour suprême des Etats-Unis a levé mardi des limites aux expulsions d'immigrés vers des pays tiers. Elle a ainsi suivi une demande de l'administration Trump.

La Cour suprême américaine lève des limites aux expulsions d'immigrés

La Cour suprême américaine lève des limites aux expulsions d'immigrés

ATS Agence télégraphique suisse

USA: la Cour suprême lève des limites aux expulsions d'immigrés

La Cour suprême des États-Unis, majoritairement conservatrice, a de nouveau levé mardi jusqu'à nouvel ordre des limites aux expulsions d'immigrés en situation irrégulière vers des pays tiers.

Contre l'avis des trois juges progressistes (sur neuf au total), la Cour fait ainsi droit à un recours de l'administration Trump qui lui demandait de suspendre une décision des juridictions inférieures. La Cour entendra le dossier sur le fond en décembre.

Le gouvernement conteste la décision rendue en février par un juge fédéral de Boston (nord-est), considérant que les personnes visées par une expulsion vers un pays autre que le leur devaient pouvoir invoquer le risque d'y être victimes de persécution ou de torture.